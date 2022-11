L’IOA s’apprête à avoir une représentation égale des hommes et des femmes avec droit de vote à l’Assemblée générale

L’Association olympique indienne (IOA) aura une représentation égale des membres masculins et féminins avec droit de vote à son assemblée générale, une réalisation remarquable compte tenu de son passé récent troublé et divisé en factions, si elle approuve le projet de constitution lors de son assemblée générale extraordinaire en novembre. dix.

A LIRE AUSSI | Le vainqueur de la I-League sera promu à l’ISL la saison prochaine : All India Football Federation

L’AIO ouvrira également le poste de président à tout citoyen du pays, un changement radical par rapport à l’exigence antérieure pour un candidat d’avoir siégé au comité exécutif.

Une disposition similaire a été incluse dans la constitution de la Fédération indienne de football (AIFF) récemment après avoir été brièvement interdite par l’organisme parent international FIFA.

Le poste élu de secrétaire général, qui était occupé par quelques personnalités éminentes dans le passé, n’existera plus et son rôle sera repris par un PDG nommé par le conseil exécutif.

Le PDG n’aura pas de droit de vote et sera membre d’office du conseil exécutif.

Le projet de constitution préparé par le comité d’un homme nommé par la Cour suprême du juge à la retraite du SC L Nageswara Rao et approuvé par le Comité international olympique (CIO) devrait être adopté par l’AIO lors de sa SGM le 10 novembre. Le SC a approuvé la tenue des élections le 10 décembre.

Certains membres et responsables, cependant, ne sont pas satisfaits de certaines des dispositions du projet de constitution, comme la règle du mandat et la suppression de la clause restrictive du candidat à la présidence, qui, selon eux, pourraient conduire à des politiciens puissants ou à des personnes ayant de solides relations politiques. occupant le poste le plus élevé.

L’Assemblée générale sera composée de deux représentants — un homme et une femme — avec une voix de chacune des fédérations nationales dont les sports sont inscrits au programme des Jeux Olympiques/Asiatiques/du Commonwealth, membres du CIO en Inde, deux représentants des Commission des athlètes – un homme et une femme – avec une voix chacun et huit représentants – quatre hommes et quatre femmes – qui sont des sportifs de mérite exceptionnel (SOM) avec une voix chacun.

Comme prévu, les associations olympiques nationales n’auront plus le droit de vote.

Étant donné que le seul membre indien du CIO est actuellement Nita Ambani, l’Assemblée générale de l’AIO comptera plus de femmes que d’hommes en ce qui concerne les membres ayant le droit de vote.

Ambani a salué le projet de constitution et a salué la plus grande représentation des athlètes et des femmes dans le document.

Conformément à l’article 11 du projet de constitution, le Conseil exécutif comptera 15 membres, outre le membre du CIO en Inde, dont au moins quatre seront des femmes.

Le Conseil exécutif a un président, un premier vice-président, deux vice-présidents — un homme et une femme — un trésorier, deux co-secrétaires — un homme et une femme — six autres membres dont deux — un homme et une femme — doivent être parmi les SOM élus, deux représentants — un homme et une femme — élus par la commission des athlètes parmi ses membres.

Le ou les membres du CIO en Inde doivent être membres d’office du conseil exécutif avec droit de vote.

Les sportifs de mérite exceptionnel sont ceux qui ont pris leur retraite des sports actifs (n’auraient dû participer à aucun événement compétitif pendant au moins un an avant la date de candidature) et avaient remporté au moins une des médailles d’or, d’argent ou de bronze aux Jeux olympiques, Jeux du Commonwealth ou Jeux asiatiques.

La majorité votante du conseil exécutif est constituée des voix exprimées par les fédérations affiliées aux fédérations internationales régissant les sports inscrits au programme des Jeux Olympiques ou leurs représentants conformément à la Charte olympique.

Pour être éligible à devenir membre du Conseil exécutif, un membre doit être citoyen du pays, en pleine possession de ses droits civiques, âgé de moins de 70 ans à la date de l’élection, ne pas avoir été condamné ou avoir a eu un avis négatif rendu par la commission d’éthique et n’a pas fait l’objet d’accusations portées par un tribunal indien.

En vertu des directives sur la durée du mandat prévues à l’article 14, aucun membre du bureau ne sera autorisé à occuper un poste pendant plus de trois mandats. Aucun membre ne peut occuper un ou plusieurs postes d’administrateur pendant plus de deux mandats consécutifs.

Un membre du bureau doit se soumettre à une période de réflexion de quatre ans après deux mandats consécutifs, à la suite de quoi il est éligible à un autre mandat. Deux mandats sont considérés comme consécutifs lorsque l’écart entre eux est inférieur au délai de réflexion.

https://www.youtube.com/watch?v=ECVuiTMFfeo” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

L’actuel secrétaire général Rajeev Mehta, qui a servi deux mandats à ce poste, serait mécontent de certaines des dispositions du projet de constitution.

“Il (Mehta) n’est pas satisfait de certaines des dispositions du projet de constitution, y compris la règle d’occupation. Il estime qu’il a fait du bon travail mais devra peut-être purger une période de réflexion pour concourir à nouveau”, a déclaré un responsable proche de Mehta.

“Il existe également un doute quant à savoir s’il est inéligible pour concours pour n’importe quel poste. Les membres qui ont déjà accompli trois mandats (consécutifs ou non) dans un poste de membre du bureau ne sont pas éligibles pour un poste.

La limite d’âge pour tout membre du bureau est de 70 ans à la date de l’élection.

Le projet de constitution donne incontestablement la priorité à la Charte olympique sur les statuts du pays.

Il stipule que la Charte olympique prévaudra sur les dispositions de la loi sur l’enregistrement des sociétés de 1860, en vertu de qu’il a été établi, tel qu’applicable dans le NCT de Delhi.

Il a également déclaré qu ‘”aucune disposition du code national du sport ne sera applicable à l’AIO si elles sont en contradiction avec la Charte olympique et cette nouvelle Constitution”.

“Dans toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Constitution, ainsi que dans les questions non spécifiquement prévues par les présentes, la décision de l’Assemblée générale est définitive et contraignante pour toutes les parties concernées, dans la mesure où cette décision n’est pas en contradiction avec wi e la Charte olympique », a-t-il déclaré.

Les élections de l’AIO étaient prévues en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une affaire pendante devant la Haute Cour de Delhi où une requête a été déposée, demandant un amendement dans sa constitution avant d’organiser des élections pour l’aligner sur le Code national Sports.

Le CIO, qui avait menacé de interdire l’Inde si les élections de l’AIO n’ont pas lieu d’ici décembre, avait précédemment accepté “en principe” la plupart des points soulevés par la Haute Cour de Delhi dans sa décision d’août, affirmant qu’ils étaient compatibles avec la Charte olympique et les principes fondamentaux de bonne gouvernance , à l’exception de deux points majeurs.

Rao avait mené des consultations approfondies avec diverses parties prenantes, notamment l’avocat Rahul Mehra, le pétitionnaire initial de la Haute Cour de Delhi, des responsables de l’IOA, du ministère des sports, de l’Autorité des sports de l’Inde, NIS Patiala et de nombreux NSF.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici