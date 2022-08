L’IOA prendra l’appel à l’approche de SC après avoir discuté en détail de la commande de HC

L’Association olympique indienne a déclaré mardi qu’elle discuterait en détail de la directive de la Haute Cour de Delhi visant à placer l’organisme sportif suprême du pays sous un comité d’administrateurs composé de trois membres avant de prendre la décision de saisir la Cour suprême.

Les responsables de l’AIO devraient se rencontrer mercredi.

La Haute Cour de Delhi a ordonné la mise en place d’un CoA de trois membres pour reprendre les affaires de l’IOA, affirmant que sa “réticence persistante” à se conformer au Code du sport rendait impératif que ses affaires soient confiées au comité.

“Les membres de l’AIO discuteront en détail du jugement de la Haute Cour et décideront s’ils doivent faire appel devant la Cour suprême”, a déclaré le secrétaire général de l’AIO, Rejeev Mehta.

Le CoA comprend l’ancien juge de la Cour suprême, le juge Anil R Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef, le Dr SY Quraishi, et l’ancien secrétaire du ministère des Affaires extérieures, Vikas Swarup.

Le tribunal a ordonné au comité exécutif de l’IOA de remettre immédiatement la charge au comité nouvellement nommé et a déclaré que les membres du CoA seraient assistés par trois éminents sportifs, à savoir le tireur médaillé olympique Abhinav Bindra, l’ancien sauteur en longueur Anju Bobby George, et l’archère Bombayla Devi Laishram.

Le développement intervient un jour où la Fédération indienne de football (AIFF) a été interdite par l’organisme mondial du sport, la FIFA, pour “ingérence de tiers”.

En décembre 2012, l’AIO a été suspendue par le Comité international olympique (CIO) pendant plus d’un an en raison de la présence d’officiels entachés et de l’ingérence du gouvernement.

Suite aux derniers développements, une autre interdiction du CIO plane sur l’IOA.

Le mois dernier, seul le CIO avait menacé de suspendre l’AIO s’il ne procédait pas à ses élections au plus tôt.

Les élections de l’AIO étaient prévues en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu se tenir comme prévu en raison d’amendements à la Constitution.

Le CIO avait exhorté l’AIO à convoquer une réunion de son Assemblée générale et à confirmer sans délai la date de ses élections.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici