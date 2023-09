L’IOA dévoile la robe de cérémonie au design unique de l’Inde et le kit de joueur pour les Jeux asiatiques de Hangzhou

L’Association olympique indienne (AIO) a dévoilé mardi la tenue de cérémonie officielle et l’équipement de jeu du contingent indien qui participera aux prochains Jeux asiatiques qui se tiendront à Hangzhou, en Chine, du 23 septembre au 8 octobre.

L’IOA a également organisé une cérémonie d’adieu étincelante à laquelle ont assisté le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, de la Jeunesse et des Sports, Anurag Singh Thakur, le président de l’IOA et le légendaire sprinter PT Usha, ainsi que d’autres hauts responsables.

Le contingent indien était représenté par les gardiens de hockey PR Sreejesh (hommes), Savita Punia (femmes), la sensation de tir Manu Bhaker et le médaillé d’or du lancer du poids des Jeux asiatiques 2018 Tajinderpal Singh Toor et quelques sportifs de nombreuses autres disciplines.

Conçue et conçue de manière unique par l’Institut national de technologie de la mode, la tenue de cérémonie comprend un sari texturé kaki pour les femmes et une kurta kaki pour les joueurs masculins.

La veste de gala bandh des athlètes masculins et le chemisier à col montant pour les femmes mélangent harmonieusement des motifs et des imprimés indiens avec des silhouettes indiennes par excellence qui représentent la riche tapisserie culturelle de l’Inde sur la scène mondiale. La tenue embrasse la nature avec des tissus recyclés qui favorisent la durabilité.

S’exprimant à cette occasion, Anurag Thakur a déclaré : « Ce n’est pas seulement un uniforme ; c’est un symbole de fierté et d’identité pour nos athlètes. L’uniforme représente fièrement l’autonomie de l’Inde et met en valeur la diversité du patrimoine et le leadership en matière de design du pays. Je suis convaincu que l’équipe représentera la jeune et nouvelle Inde ; nous assurerons des performances historiques et reviendrons avec le meilleur nombre de médailles. J’exhorte le pays à soutenir nos athlètes et à les encourager.

Le kit de jeu, confectionné par JSW Inspire, le partenaire officiel du contingent en matière de vêtements de sport, est conçu par le talentueux designer cachemirien Aaquib Wani, qui a également conçu le maillot de l’équipe indienne de cricket. Il s’inspire des diverses formes d’art du pays qui servent d’ode visuelle à l’incroyable diversité et à l’unité qui définissent l’Inde, garantissant que chaque athlète emporte avec lui sur le terrain un morceau de son État d’origine.

La présidente de l’IOA, le Dr PT Usha, a déclaré qu’elle s’attend à ce que chaque membre du contingent fasse de son mieux pour rendre l’Inde fière.

« Nous attendons depuis longtemps les Jeux asiatiques de 2022 et sommes ravis que l’Inde envoie son plus grand contingent de 634 athlètes. Nous pensons que cette équipe a également le potentiel d’offrir à l’Inde sa meilleure récolte de médailles », a-t-elle déclaré.

« Au sein de l’IOA, nous avons tout mis en œuvre pour placer l’athlète au centre de notre univers et veiller à ce qu’il soit bien pris en charge. »

Avec 33 membres, l’aviron constitue la plus grande unité après l’athlétisme, se rendant à Hangzhou pour se battre pour la médaille. Pendant ce temps, une équipe Esports composée de 15 membres sera également présente aux Jeux asiatiques alors que l’événement fait ses débuts officiels.

Lors de la dernière édition des Jeux asiatiques en 2018, le contingent indien a décroché 70 médailles, dont 16 d’or.

