Lio Rush confirme la signature d’un nouveau contrat avec AEW

Lio Rush est à nouveau officiellement All Elite.

Dans une exclusivité numérique AEW publiée dimanche, Alicia Atout a révélé que Rush avait signé son deuxième contrat avec la société. Il avait auparavant travaillé pour AEW de septembre 2021 jusqu’à l’annonce de son agence libre fin février 2022.

« Cela signifie que beaucoup de gens sont avertis », a déclaré Rush à Atout. « Cela signifie officiellement que je suis All Elite, que je suis de retour dans AEW. »

MVP et Shelton Benjamin sont entrés dans la pièce, interrompant la conversation. Ils ont demandé si quelqu’un savait où se trouvait Tony Khan, mais Rush leur a répondu que quoi qu’ils fassent, cela pouvait attendre. MVP a ensuite demandé si Rush était disponible mercredi avant de partir avec Benjamin, préparant peut-être le terrain pour Rush contre Benjamin sur Dynamite.

Rush, 29 ans, est actuellement aligné avec Dante et Darius Martin de Top Flight, ainsi qu’avec Action Andretti et Leila Grey. En dehors de l’AEW, il a récemment remporté la British J Cup de RevPro et a enchaîné avec une victoire sur Leon Slater à Londres la semaine dernière.

