L’invitée d’Antiques Roadshow bouche bée alors qu’elle apprend la vérité très chanceuse derrière sa peinture

Une invitée du salon ANTIQUES Roadshow est restée bouche bée après avoir appris la vérité très chanceuse qui se cache derrière sa peinture.

Un épisode de l’émission de la BBC a été tourné à Sefton Park Palm House à Liverpool.

Il a vu l’expert Dendy Easton rencontrer une dame qui avait une peinture du chanteur George Melly.

George avait joué un rôle énorme dans la restauration du bâtiment victorien de grade II après qu’il ait été sauvé de la démolition dans les années 1980 après des années de détérioration et de négligence.

La dame a révélé: «Il a été totalement impliqué dans notre campagne de restauration de cette magnifique palmeraie qui était une épave à l’époque.

“Il nous a vraiment pris à cœur et est devenu notre patron et ferait tout pour nous aider qu’il le pouvait.”

Dendy a ensuite inspecté le tableau et a commenté: «Nous le connaissons en tant que conférencier d’art, critique, grand chanteur de jazz, un polymathe vraiment et plus grand que nature.

“Quand vous regardez cette image, toutes les différentes influences, vous avez le cubisme, regardez ici vous avez un collage avec les fleurs donc vous avez un mélange de cubisme et presque de pop art comme Peter Blake.

“Toutes ces influences sont entrées dans cette image, je pense que c’est une chose merveilleuse à avoir.”

Il est ensuite passé à l’évaluation, soulignant que très peu de pièces du travail de George avaient été vendues.





Il a déclaré: “Je pense que si cela était mis en vente, Melly est bien connue, je pense que cela rapporterait quelque part sous le règne de 1 500 à 2 500 £.”

L’invité était ravi et a dit : « Eh bien, je pense que c’est charmant et très agréable à savoir.

“Et j’espère que son nom vivra… il n’y en aura jamais d’autre !”

Antiques Roadshow est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.