L’invité du KCS pense musicalement : « Aujourd’hui et tous les jours » | Actualités, Sports, Emplois

KEENE VALLEY — Dar Williams a ajusté sa sangle de guitare et son pied de microphone alors que les lumières de l’auditorium s’atténuaient autour d’elle. Un projecteur est apparu. Le public est resté silencieux et immobile pendant qu’elle jouait les premières notes de sa chanson. « Aujourd’hui et tous les jours. »

C’est typique de Williams ; elle est musicienne depuis plus de 30 ans et a joué avec Joan Baez et les Indigo Girls. Le public, cependant, était différent de son tarif habituel : au lieu de ses soirées hebdomadaires dans les théâtres et les vignobles, il était 9 heures du matin et elle chantait pour les 170 élèves de la Keene Central School.

En mai, Williams s’est produit au Lake Placid Center for the Arts. Son public comprenait plusieurs membres du corps professoral du KCS, qui rêvaient de Williams chantant pour leurs étudiants. Kathleen Morse, enseignante en maternelle, et Megan Wellford, enseignante en sixième année, ont pris les choses en main.

« Megan est une force de la nature » » a déclaré Williams. « Alors elle est venue à mon concert et elle a dit ‘Oh, j’aimerais que tu puisses venir chanter ‘Today and Everyday’ pour mes élèves.' »

Williams a déjà visité des écoles, se produisant devant des étudiants et organisant des ateliers de chansons originales avec eux. Elle a mis Wellford en contact avec son manager et ils ont rapidement fixé une date en octobre pour la visite de l’école.

« Je pense que quand les gens demandent, c’est incroyable. » » a déclaré Williams. « Parfois, la chose suivante arrive. »

Après avoir joué « Aujourd’hui et tous les jours » Williams a demandé que les lumières de l’auditorium de l’école soient allumées. Elle a expliqué le processus d’écriture d’une chanson aux élèves – comment elle choisit un sujet qui l’intéresse et essaie de construire ses paroles autour de cela. Ensuite, elle a demandé aux élèves de partager ce qui les intéresse, sur quoi ils aimeraient écrire une chanson. Les élèves ont crié leurs idées de chansons : la pêche, la pollution, les couchers de soleil et les tortues serpentines.

Williams a répondu à chaque élève, grattant des mélodies et reliant les idées, accordant toute son attention à chaque suggestion.

Laura Eldred, une ancienne membre du corps professoral qui a contribué à l’animation du concert, a apprécié l’engagement de Williams auprès des étudiants.

« Elle est tellement encourageante » dit Eldred. «Je pense que c’était ce que je retiens le plus. … Elle les encourage simplement à être qui ils sont, à dire ce qu’ils veulent dire, sans bien ni mal. Juste un pur encouragement.

En fin de compte, elle n’a eu le temps que pour une chanson supplémentaire : « La baby-sitter est là » de son album de 1993 « La salle de l’honnêteté. »

Après une salve d’applaudissements, la plupart des élèves sont retournés en classe, à l’exception d’un groupe sélectionné de 12 élèves de la cinquième à la huitième année, qui ont traversé le couloir avec Williams pour un atelier privé d’écriture de chansons de 90 minutes. Tous les étudiants de l’atelier ont démontré un intérêt ou un talent pour la musique.

« L’une de mes professeurs il y a quelques années, elle sait que j’aime vraiment la musique et j’aime chanter et elle m’a dit que (Williams) venait et qu’il y aurait un atelier et que nous pourrions nous inscrire », Orra Sprague, élève de huitième, a déclaré. « Je me disais, ouais, je ferais totalement ça. »

Sprague, qui lui joue de la musique « toute la vie » — ses parents sont musiciens — a été la première bénévole à chanter pour Williams. Empruntant la guitare de Williams, elle a joué une ballade originale et encore sans titre pour le groupe. Plus tard, Sprague a déclaré que jouer sa chanson pour un musicien en tournée était le point culminant de sa journée.

« C’était vraiment cool parce que je n’avais jamais joué pour quelqu’un comme ça auparavant », » dit Sprague.

D’autres étudiants ont pris leur tour à l’intérieur du cercle de pupitres et ont chanté des chansons originales pour Williams et leurs pairs. Le groupe disait ensuite aux élèves ce qu’ils aimaient dans les chansons et faisait des suggestions. Tous les genres étaient représentés, de la country au rock en passant par les chansons d’amour. Williams, qui anime également régulièrement des ateliers d’écriture de chansons pour adultes, a remarqué un chevauchement important entre le sujet des étudiants et l’inspiration de ses étudiants adultes.

« Beaucoup de choses qui concernent les 12 et 13 ans s’adressent aux 71 et 72 ans », dit-elle.

Eldred a déclaré que l’atelier était une nouvelle façon créative pour les étudiants d’exprimer leurs émotions.

« Aujourd’hui, j’ai vu des élèves dire ou chanter des choses sur lesquelles ils ne pourraient pas s’engager dans une conversation régulière » dit-elle. « Ils ont donné leurs sentiments, et chaque fois que vous pouvez demander à un enfant d’exprimer ses sentiments… c’est tout simplement un excellent moyen pour lui de s’exprimer et de dire ce qu’il ressent alors qu’il pourrait ne pas dire ce qu’il ressent. »

Travailler avec des étudiants facilite également le processus créatif de Williams. Elle a déclaré que regarder les élèves explorer leur créativité l’aide à se souvenir de la valeur de sa propre créativité et à l’apprécier à nouveau. Quant à ce que les étudiants ont retiré de cette expérience, Williams espère qu’ils pourront voir qu’une carrière artistique n’est pas un objectif si farfelu.

« (La musique) est mon travail à temps plein » dit-elle. « Et j’espère qu’en étant témoins de ce qu’ils font maintenant, ils auront une idée de la validité de ce dont ils font partie lorsqu’ils sortiront et chanteront une chanson pour moi. Par exemple, je suis dans le monde en train de faire ça et maintenant ils le sont aussi, et je constate qu’ils participent à cette chose qu’est l’art dans le monde.

Elle a remercié les enseignants du KCS pour avoir favorisé l’étincelle créative chez leurs élèves.

« Je suis très heureux de voir non seulement autant de créativité chez les enfants, mais aussi la manière dont les enseignants la facilitent ici. » » a déclaré Williams. « Il semble qu’ils soient au bon endroit, au bon moment, pour capter et encourager la créativité de ces enfants, ce qui les prépare vraiment à créer tout au long de leur vie. Je pense que c’est la tendance dans les écoles ces jours-ci, mais pas dans toutes les écoles. C’est très vivant ici.