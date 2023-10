L’invité de l’atelier de réparation fond en larmes alors qu’il révèle la vérité déchirante derrière l’ornement d’abeille.

Un INVITÉ de The Repair Shop a fondu en larmes lorsqu’il a révélé la vérité tragique derrière son ornement spécial en forme d’abeille.

L’expert Will Kirk est devenu ému et est resté « sans voix » lorsque l’homme a expliqué l’histoire tragique de l’objet et la raison de la restauration.

BBC

Quenton et son beau-fils Tim avaient apporté une décoration de jardin d’abeilles cassée que lui avait offerte son défunt petit-fils.[/caption] BBC

Brenton West a été chargé de restaurer l’objet, qui s’était détaché au niveau du cou.[/caption]

Lors d’un récent épisode de The Repair Shop, les émotions étaient vives lorsque Will a accueilli Quenton et son beau-fils Tim, qui lui avaient apporté une décoration de jardin d’abeilles cassée que lui avait offerte son défunt petit-fils, décédé tragiquement à l’âge de 15 ans, il y a trois mois. .

Will a eu les larmes aux yeux lorsque l’invité est tombé en panne et a expliqué pourquoi il se trouvait dans la grange emblématique tandis que l’expert en réparation Brenton West était chargé de restaurer l’article, qui était détaché au niveau du cou.

Quenton a présenté à Brenton et Will le précieux objet et a expliqué : « Il l’a acheté pour moi, et [he] je l’ai apporté, et il m’appelait Gramps, donc voici Gran-bee.

« Il est dans le jardin depuis qu’il l’a acheté en 2014, et bien sûr, les éléments l’ont touché, et c’est très spécial. »

Il essaya de retenir ses larmes mais commença à fondre en larmes alors qu’il essayait de trouver les mots pour expliquer exactement ce que l’objet signifiait pour lui.

Alors que les larmes lui remplissaient les yeux et qu’il était submergé d’émotions, Quenton essaya de continuer : « La raison est… »

Heureusement, Tim est intervenu pour aider son beau-père, qui ne pouvait pas continuer.

Il a déclaré : « Il y a environ 18 mois, Miles a reçu un diagnostic d’ostéosarcome, un cancer des os très, très agressif, et a ensuite été amputé de sa jambe.

« Et c’était un enfant vraiment sportif, donc c’était horrible de le voir traverser ça, mais il l’a fait comme tout ce qu’il a fait dans la vie, avec enthousiasme et à fond et, ‘Je vais battre ça’, et malheureusement il perdu la bataille contre le cancer. Il avait 15 ans. »

Un Will à l’air émotif a alors demandé d’un ton sobre : « Quand Miles est-il décédé ? »

Quenton a ensuite tristement confirmé que Miles était décédé il y a trois mois, en poursuivant : « Je veux juste que les gens sachent et soient conscients de ce que Miles a vécu. »

Tout en luttant pour retenir ses larmes, il a ajouté : « C’était un enfant formidable, et si je peux souligner et aider quelqu’un d’autre, c’est génial, mais c’est juste pour Miles. »

Les deux hommes ont ensuite partagé l’histoire de Miles, expliquant aux experts comment il participait à des compétitions sportives dans le monde entier.

Quenton a partagé fièrement : « Nous sommes allés à Paris, en Allemagne, nous sommes allés en Hollande pour le football et le roller hockey.

Il a ensuite supplié Brenton : « J’aimerais que vous le rendiez tout neuf pour moi. »

« À nouveau ensemble. »

L’histoire de Miles a eu un impact considérable sur les deux présentateurs de la BBC, qui sont restés sans voix alors que Quenton et Tim sortaient de la grange de réparation.

L’atelier de réparation est disponible sur BBC iPlayer.

BBC

Miles à côté de Tim et Quenton[/caption] BBC

Quenton était submergé d’émotions[/caption]