La principale fonctionnalité de confidentialité à venir d’Apple, qui vise à fournir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données, a commencé à apparaître avec la dernière version iOS 14.4 beta. Comme l’a remarqué MacRumors, certains bêta-testeurs voient maintenant une invite qui leur permet de décider si les applications doivent avoir accès à leur dada afin de recevoir des publicités plus personnalisées des entreprises. Plus tôt en juin de cette année, Apple a annoncé que la fonction anti-tracking, App Tracking Transparency (ATT) serait lancée cette année, mais elle a ensuite été repoussée jusqu’en 2021. Le retard de l’entreprise a été sévèrement critiqué par une organisation de défense des droits civils et de l’homme, qui a même écrit une lettre ouverte au PDG Tim Cook en novembre.

La version stable d’iOS 14.4 devrait sortir d’ici février prochain, et les utilisateurs réguliers d’iPhone et d’iPad peuvent également commencer à voir l’invite de confidentialité à peu près au même moment. Apple avait initialement prévu d’introduire l’invite en septembre, mais il a tardé à donner aux développeurs plus de temps pour se préparer. Le géant de la technologie basé à Cupertino explique que les entreprises seraient tenues d’afficher l’invite de confidentialité ATT uniquement lorsque les données de l’utilisateur sont partagées sur les serveurs du fournisseur tiers. La société affirme que si les données de l’utilisateur restent uniquement sur l’appareil, elle ne les considère pas comme un suivi. Il l’explique en disant: « Lorsque les données de l’utilisateur ou de l’appareil de votre application sont liées à des données de tiers uniquement sur l’appareil de l’utilisateur et ne sont pas envoyées hors de l’appareil de manière à identifier l’utilisateur ou l’appareil. »

Pendant ce temps, il a également reçu des réactions négatives de la part de géants de la technologie comme Facebook, affirmant que la nouvelle exigence d’Apple nuirait aux petites entreprises, ajoutant que cette décision était « plus une question de profit que de confidentialité ». Dans une annonce de journal d’une page entière, la société de médias sociaux avait déclaré que la décision d’Apple obligerait les petites entreprises à se tourner vers les abonnements et autres paiements intégrés pour obtenir des revenus, ce qui profiterait à son tour aux résultats financiers d’Apple. En réponse, Apple a soutenu que les utilisateurs méritaient le contrôle et la transparence des entreprises.

Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs sur les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation. pic.twitter.com/UnnAONZ61I – Tim Cook (@tim_cook) 17 décembre 2020

Plus tôt ce mois-ci, Apple a commencé à déployer des étiquettes nutritionnelles de confidentialité sur les applications répertoriées sur l’App Store d’Apple. Les étiquettes fournissent essentiellement toutes les informations auxquelles les applications ont accès, bien que les utilisateurs ne puissent pas contrôler les informations qu’ils souhaitent partager.