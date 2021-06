L’invité d’Antiquités Roadshow est submergé alors que le journal de bord du raid DamBusters de son père et les médailles de guerre sont évalués à 20 000 £ ÉNORMES

UN INVITÉ sur Antiques Roadshow a été stupéfait lorsque le journal de bord de Dam Busters et les médailles de guerre de son père ont été évalués à 20 000 £ ÉNORMES.

La femme a rencontré le passionné et expert Mark Smith pour lui montrer la collection de médailles, ainsi qu’un journal de bord prouvant l’implication de son père dans la Seconde Guerre mondiale.

La femme avait apporté une collection de médailles

« Dans le monde des journaux de bord, il y en a probablement un qui est le Saint Graal des journaux de bord – et c’est n’importe lequel avec l’escadron 617, pour les raids sur les barrages », a-t-il déclaré.

Montrant le livre et la collection de médailles que la femme avait apportés, il a souligné le numéro 617 – le numéro de l’équipe Dam Busters.

La petite collection de militaires de la RAF connue sous le nom d’escadron 617 a été spécialement choisie pour bombarder trois barrages en Allemagne en 1943.

L’un de ces hommes était le père des invités, qui pilotait un avion vers le barrage de Sopre dans la nuit du 16 mai, transportant une grosse bombe.

6 Les médailles et le journal de bord ont été une grande surprise pour Mark

6 Il était ravi de voir la médaille Dam Busters parmi eux

« Il volait vers le barrage de Sorpe mais il n’y est jamais arrivé », a expliqué la femme. « Il volait trop bas en traversant la Manche.

« Il a touché l’eau et a perdu sa bombe et comme nous l’avons entendu plus tard et nous en avons entendu parler, il a presque noyé ses mitrailleurs arrière dans le processus. »

Comme cela a été documenté plus tard dans le film à succès The Dam Busters, les avions ont été invités à voler bas pour ne pas être détectés, et l’un d’eux a été contraint de rentrer chez lui.

« Il ne considérait pas que c’était son événement le plus important pendant la guerre », a-t-elle plaisanté, avant de préciser qu’il a ensuite été fait prisonnier de guerre.

6 La femme a déclaré que son père avait été impliqué dans les raids

6 Le journal de bord détaille ses actions de l’escadron 617

Après des mois de cavale et du temps passé dans un camp, il est rentré chez lui pour recevoir sa médaille Dam Buster, ainsi que sa Distinguished Flying Cross.

« C’est toujours la paperasse qui accompagne les médailles qui fait des médailles ce qu’elles sont », est revenu Mark en se concentrant sur le journal de bord.

« Cela leur donne vie, et vous pouvez voir, c’est un Dam Buster. Vous n’avez pas besoin d’en dire plus. Nous devons mettre un prix sur le Dam Buster. »

6 Mark a évalué les pièces à 20 000 £

« Une telle chose existe t elle? » la femme a ri nerveusement, avant que Mark n’interpelle au milieu des halètements de la foule: « C’est 20 000 £. »

Comme on pouvait voir la foule secouer la tête d’incrédulité, la femme a répondu: « Vraiment? Autant que cela? Wow. Merci beaucoup. »

Antiques Roadshow revient à BBC One dimanche à 20h.