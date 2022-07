L’invité d’Antiques Roadshow lance un avertissement sévère à l’expert alors qu’elle révèle l’histoire poignante derrière la broche de nan

L’expert d’ANTIQUES ROADSHOW, John Benjamin, s’est retrouvé face à face avec une invitée qui ne voulait pas se séparer des 19 ans de sa grand-mère.e Broche du siècle.

L’invité a refusé de vendre la broche, quelle que soit sa valeur, et a ensuite raconté l’histoire déchirante qui se cache derrière.

4 L’invité a raconté à l’expert John Benjamin l’histoire de cette précieuse broche du XIXe siècle Crédit : BBC

4 La broche était sertie d’or et d’argent et avait un petit 56, ce qui signifiait que l’article était très probablement russe. Crédit : BBC

Expert, John Benjamin a apprécié la précieuse broche d’un épisode classique de l’émission populaire de la BBC, Antiques Roadshow, qui avait été récupérée dans un camp de travaux forcés en Sibérie.

Après toutes ces années, la grand-mère de l’invité avait caché secrètement la broche et l’avait transmise à sa petite-fille.

L’invité a dit à John que depuis lors, elle refusait de s’en séparer, affirmant que même si cela valait 1 million de livres sterling, elle ne le vendrait toujours pas.

La broche frappante a clairement attiré l’attention de l’expert, car elle était recouverte d’or et d’argent, et elle avait un petit 56, ce qui signifiait que l’article venait très probablement de Russie.

John a ajouté: “L’étoile elle-même, qui est un dessin typique du 19ème siècle, est sertie d’un amas de pierres blanches.”

Il a révélé qu’il s’agissait de vrais diamants et il a été intrigué de connaître l’histoire derrière la pièce.

L’invité a expliqué qu’en 1939, 10 jours après que les Allemands ont envahi la Pologne par l’ouest, les Russes ont envahi la Pologne par l’est.

Elle a poursuivi : « Ils essayaient d’atteindre la maison d’une tante à Varsovie, en Pologne, mais ils ont été arrêtés en cours de route par l’armée.

“Ils ont été accusés d’être des espions et sans procès, ni aucune preuve, ils ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés en Sibérie.”

Un John stupéfait a commenté: “Ils ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés pour ne rien faire?”

L’invitée a hoché la tête et a admis qu’une fois sa famille arrivée dans le camp de prisonniers, les hommes et les femmes avaient été séparés et sa grand-mère n’avait plus jamais revu son père.

“Au cours des deux années suivantes, ma grand-mère et sa mère ont été déplacées de camp en camp et tous leurs biens leur ont été volés”, a-t-elle révélé.

“Mais malgré toutes les fouilles et les épouillages qui se sont poursuivis, la broche a survécu dans le cardigan.

“Mon arrière-grand-mère le jetait comme si c’était un chiffon, donc personne n’y prêtait attention.”

Elle a ajouté: “C’est la seule chose qui reste de leur vie en Pologne avant la guerre.”

L’invitée a dit franchement à quel point la broche comptait pour elle, après qu’elle ait été conservée dans sa famille pendant des générations, et elle a l’intention de la transmettre à sa fille.

En regardant attentivement l’objet magnifique, John a demandé: “Si je devais apprécier cela, cela n’aurait vraiment aucune conséquence, n’est-ce pas?”

“Vous pourriez me dire qu’il valait 1 million de livres sterling et que je ne le vendrais toujours pas”, a-t-elle lancé.

John a révélé que la broche valait environ 1 000 £, mais a estimé que la valeur de l’article allait bien au-delà de son évaluation.

“C’est une pièce qui nous relie au passé et c’est une pièce extraordinaire à avoir”, a-t-il expliqué.

Les épisodes d’Antiques Roadshow peuvent être visionnés sur BBC iPlayer.

4 L’invitée a refusé de vendre la précieuse broche de sa grand-mère même si elle valait 1 million de livres sterling Crédit : BBC

4 Il a été révélé que la broche frappante valait environ 1 000 £ Crédit : BBC