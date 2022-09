L’invité d’Antiques Roadshow a perdu ses mots alors qu’il apprend la vérité derrière un article de charité ramassé pour 8 £

Un INVITÉ sur Antiques Roadshow a perdu ses mots après que son achat de 7,99 £ dans un magasin de charité ait reçu une évaluation alléchante.

L’homme a apporté un certain nombre de ses pièces de collection en céramique à valoriser lors du spectacle qui s’est déroulé à Sefton Park à Liverpool.

L’expert Lars Tharp a eu de bonnes nouvelles pour un invité sur Antiques Roadshow[/caption]

Le vase a été récupéré dans un magasin de charité pour 7,99 £[/caption]

Lars Tharp, un céramiste chinois, était sur place pour donner son verdict sur les pièces apportées par l’homme qui a avoué n’avoir “aucune idée” de ce qu’elles valaient.

L’article le plus intrigant était un double vase vert, qu’il avait récupéré dans un magasin de charité et dépensé moins de 8 £ pour l’article.

Il a été stupéfait lorsqu’il a découvert que le vase valait en fait beaucoup plus.

Donnant quelques informations sur le vase, l’expert Lars a partagé : « En fait, ce n’est pas un vase, c’est deux vases.

“Il y a un autre vase à l’intérieur, c’est en fait une chose assez délicate à faire, mais ce qui est vraiment spécial à ce sujet, c’est la forme.

“C’est l’une des formes les plus anciennes connues de la culture chinoise, c’est une forme ancienne.”

Lars a ensuite révélé qu’il s’agissait d’une forme populaire de la dynastie Ming et que le vase pouvait valoir entre 5 000 et 10 000 £ en raison de son âge et de sa nature complexe.

Les fans qui regardaient l’émission se sont précipités sur Twitter pour partager leur enthousiasme.

À côté d’un tableau d’emojis rouges en forme de cœur d’amour, une personne a écrit : « Un vase de magasin de charité à 7,99 £ s’avère être un vase de la dynastie Ming. Un jour, moi aussi, je trouverai un trésor !





Un deuxième a ajouté: “Puissiez-vous tous être aussi heureux cette semaine que le gars d’Antiques Roadshow qui vient de découvrir que son achat de 7,99 £ provient de la dynastie Ming.”

Alors qu’un troisième a partagé: “La réaction de cet homme était si belle.”

Antiques Roadshow est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

L’homme a été ravi de l’évaluation[/caption]