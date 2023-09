L’invitation russe à la cérémonie du prix Nobel suscite la colère

En 2022, la Fondation Nobel, qui organise chaque année la cérémonie et le banquet du prix Nobel à Stockholm, a décidé de ne pas inviter les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie à la cérémonie de remise des prix à Stockholm en raison de la guerre en Ukraine.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a écrit sur Facebook que la Fondation devrait soutenir les efforts visant à isoler la Russie et la Biélorussie, car « des millions d’Ukrainiens souffrent d’une guerre non provoquée et le régime russe n’est pas puni pour ses crimes ».

La décision de la Fondation Nobel d’inviter les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie à la cérémonie de remise des prix Nobel de cette année a suscité la colère vendredi en Ukraine, en Suède et parmi les opposants au régime de Minsk.

La fondation suédoise a toutefois annoncé jeudi qu’elle reviendrait à sa pratique antérieure et que « les ambassadeurs de tous les pays représentés diplomatiquement respectivement en Suède et en Norvège seront invités aux cérémonies de remise des prix ».

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la dirigeante en exil de l’opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a appelé la Fondation Nobel à ne pas inviter de représentants du « régime illégitime » du président Alexandre Loukachenko à aucun événement.

Elle a également exigé « la libération immédiate de prison du prix Nobel Ales Bialiatski ».

Les opposants à Loukachenko s’unissent et prévoient des passeports pour la « Nouvelle Biélorussie »

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré vendredi qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la fondation.

« Bien entendu, la Fondation Nobel décide qui elle souhaite inviter. Mais comme beaucoup d’autres, j’ai été très surpris que la Russie soit invitée », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

« Je ne l’aurais pas fait si j’avais dû recevoir des invitations à une cérémonie de remise de prix et je comprends que cela dérange beaucoup de gens en Suède et en Ukraine », a ajouté Kristersson.

Plusieurs personnalités politiques suédoises de premier plan, dont les dirigeants des partis du Centre, des Verts, de Gauche et Libéral, ont déclaré qu’ils boycotteraient l’événement en raison de la présence de l’ambassadeur de Russie.

03h15 L’Ukraine appelle à une réunion d’urgence de l’ONU alors que Poutine affirme que la Russie déploiera des armes nucléaires en Biélorussie L’Ukraine appelle à une réunion d’urgence de l’ONU alors que Poutine affirme que la Russie déploiera des armes nucléaires en Biélorussie

La fondation a insisté sur le fait que sa décision avait été prise dans le but d’améliorer le dialogue et la démocratie.

« Il est clair que le monde est de plus en plus divisé en sphères, où le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents est réduit », a déclaré Vidar Helgesen, directeur exécutif de la Fondation Nobel, dans un communiqué.

« Pour contrer cette tendance, nous élargissons désormais nos invitations à célébrer et à comprendre le prix Nobel et l’importance de la science libre, de la culture libre et des sociétés libres et pacifiques. »

Cet événement fastueux a lieu chaque année à Stockholm le 10 décembre lorsque les lauréats dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de l’économie reçoivent leurs prix des mains du roi Carl XVI Gustaf. Une cérémonie distincte a lieu le même jour à Oslo pour le lauréat du Prix de la paix.