L’invitation nazie au Canada est le résultat de « l’échec de l’indifférence et de l’inaction » : Cotler

Un ancien ministre fédéral de la Justice affirme que « l’échec de l’indifférence et de l’inaction » face à l’histoire du Canada avec les nazis dans le pays a probablement contribué à la reconnaissance, sans le savoir, par le Parlement d’un ancien combattant nazi à la Chambre des communes la semaine dernière, et qu’il souhaite voir près de 40 ans de prison. -des documents anciens sur des criminels de guerre présumés vivant au Canada ont été dévoilés.

La volonté de rendre publics les documents intervient au milieu des retombées constantes de la reconnaissance par le Parlement de Yaroslav Hunka, 98 ans, un vétéran ukrainien qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Hunka a été invitée à la Chambre des communes par le président de la Chambre, Anthony Rota – qui a depuis démissionné à cause du scandale – lors de la visite du président ukrainien Voldymyr Zelenskyy à Ottawa.

L’incident a provoqué l’indignation et l’embarras, tant au pays qu’à l’étranger, et le premier ministre Justin Trudeau a depuis présenté ses excuses au nom de tous les parlementaires.

Il a également renouvelé ses appels à desceller certaines parties du rapport de la Commission d’enquête Deschênes sur les criminels de guerre, une enquête de 1985 sur plus de 800 cas de personnes accusées d’avoir commis des crimes de guerre et soupçonnées de s’être enfuies au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie des conclusions de l’enquête et du rapport final restent expurgés.

Irwin Cotler — un ancien ministre fédéral de la Justice qui a également été conseiller juridique principal du Congrès juif canadien lors de la Commission Deschênes — a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, lors d’une entrevue diffusée dimanche, qu’il réclamait depuis longtemps que davantage de détails sur le rapport de l’enquête soient rendus publics. descellé.

« Comme on l’a toujours dit, la lumière du soleil est le meilleur désinfectant, et nous devons être totalement transparents, afin de pouvoir apporter la compréhension nécessaire de ce qui s’est réellement passé », a déclaré Cotler.

« Et pour que nous puissions garantir la justice nécessaire qui fait défaut, et que nous puissions également corriger le dossier historique, et que nous puissions aller de l’avant en termes de poursuite de la justice, et éviter des situations comme ce qui s’est produit au Parlement canadien, où nous finissons par inadvertance par nous livrer à la fausseté de l’histoire », a-t-il ajouté.

La commission a constaté que des centaines de membres de la division Waffen-SS Galicia vivaient au Canada au milieu des années 1980, selon La Presse canadienne, mais le juge Jules Deschênes a déclaré que l’appartenance à la division ne constituait pas en soi un crime de guerre.

Cotler a déclaré que le gouvernement pourrait desceller les dossiers sans nécessairement compromettre la confidentialité dans certains cas.

« J’ai moi-même comparu devant la commission ; J’ai agi en tant que conseil devant cette commission », a-t-il déclaré. « Il existe des preuves qui doivent être rendues publiques. »

« Nous devons connaître toute la vérité et, comme je l’ai dit, la lumière du soleil est le meilleur désinfectant et le meilleur garant de la justice pour tous », a-t-il également déclaré.

Cotler a également déclaré que la reconnaissance de Hunka par le Parlement et la réticence à desceller les dossiers de la Commission Deschênes témoignent de l’histoire du Canada « d’échec continu à traduire en justice les criminels de guerre nazis ».

Il a déclaré que « tout le monde était perturbé » par la reconnaissance de Hunka par le Parlement, mais « la question plus vaste, qui a été ignorée au départ, était de savoir comment il est entré au Canada au départ, et comment il n’y avait aucune responsabilité une fois qu’il était au Canada ».

« Cela a été un échec de l’indifférence et de l’inaction des gouvernements canadiens successifs, le résultat étant que nous sommes devenus un sanctuaire pour les criminels de guerre nazis, et aucune responsabilité ne s’ensuivrait alors », a-t-il déclaré.

Il appelle maintenant le Canada à « prendre les devants » et à établir un tribunal international indépendant pour enquêter sur l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.



LE GOUVERNEMENT NE S’ENGAGERA PAS À DESCELLER LES DOSSIERS

Le gouvernement fédéral, quant à lui, ne s’est pas engagé à desceller les dossiers de la Commission Deschênes.

Le whip du gouvernement, Steve MacKinnon, a déclaré à Kapelos, également dans une interview diffusée dimanche, que l’incident survenu à la Chambre des communes la semaine dernière a donné à tous les Canadiens, y compris au gouvernement, l’occasion de « réfléchir à ces questions et de continuer à lutter contre l’antisémitisme ».

Mais lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait conduire à ce qu’une plus grande partie du rapport d’enquête soit rendue publique, MacKinnon n’a pas répondu.

MacKinnon ne s’engagerait pas non plus à apporter des modifications au processus de vérification des invités au Parlement, ni à mettre en œuvre un mécanisme formel pour garantir qu’un incident similaire ne se reproduise pas.

Mais MacKinnon a déclaré que le prochain président de la Chambre – qui doit être élu mardi – « examinera probablement ces mêmes choses ».

« Je n’ai aucun doute qu’une rigueur accrue, plus rigoureuse que celle appliquée à cette situation particulière, sera appliquée à l’avenir », a-t-il déclaré. « Et cela est probablement doublement vrai lorsque nous recevons les dirigeants du monde et prononçons des discours à la Chambre des communes. »

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a déclaré en se rendant à une réunion du caucus libéral plus tôt cette semaine que la déclassification de certains dossiers est quelque chose « que nous pourrions éventuellement réexaminer », mais que « n’étant pas au courant du contenu de ces documents », il ne peut pas dire d’une manière ou d’une autre s’il soutient l’idée.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca, et de Stephanie Ha, productrice principale de la période des questions de CTV.