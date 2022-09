REGARDÉ dans un sens, l’invitation du prince William à Harry et Meghan de se joindre à lui et à sa femme Catherine lors d’une promenade royale était une branche d’olivier fraternelle après quelques années de relations agitées.

Mais pardonnez-moi si j’enlève un instant les lunettes teintées de rose. . . c’était aussi un coup de maître en relations publiques de notre futur roi.

Pensez-y. Pour le dire franchement, Harry et Meghan sont à l’extérieur du chapiteau monarchique et jouent depuis un certain temps maintenant.

Les bavardages souvent inexacts de Meghan étaient une chose, mais Harry faisait partie du cercle restreint de confiance pendant près de 35 ans avant de décamper aux États-Unis dans un accès de dépit.

Il connaît les secrets de famille. Et pire encore, il a un livre “exact et entièrement véridique” sur sa vie qui devrait sortir cet automne.

Ajoutez à cela le podcast récemment lancé par Meghan, les apparitions prévues dans une émission de discussion et un prochain documentaire Netflix – qui sucent tous la tétine du statut royal – et vous ne pourriez pas blâmer William s’il avait décidé de garder les Sussex à distance pour l’avenir prévisible.

En effet, il a été rapporté que peu de temps après la mort de la reine, Harry aurait été “interdit” d’un dîner en famille à Balmoral avec Charles, William et Camilla de peur qu’il ne dise à Meghan le détail de ce qui a été dit et qu’il puisse alors trouver son chemin. à un réseau d’information américain. Après tout, c’est déjà arrivé.

Mais une démonstration publique d’unité lors d’un bain de foule devant la foule devant le palais de Buckingham ? C’est une question différente, beaucoup plus contrôlable.

Une petite conversation polie dans la voiture, suivie d’une sombre promenade par les anciens “Fab Four” pour regarder les fleurs et les hommages tandis que les images de leur supposée réconciliation sont diffusées dans le monde entier.

William soupçonnait peut-être qu’ils saisiraient la branche d’olivier à deux mains parce que la couverture médiatique qui s’ensuivrait améliorerait leur statut en Amérique.

Et cela avait l’avantage supplémentaire de le faire paraître homme d’État et magnanime face aux explosions souvent pétulantes de son frère.

Mais surtout, cela a, espérons-le, tué la pierre toute chance qu’ils rentrent chez eux pour dire à l’amie journaliste de Meghan, Gayle King, qu’ils ont été traités comme des parias par la famille royale.

En d’autres termes, cela les a amenés assez loin dans le chapiteau monarchique pour minimiser les chances qu’ils y participent, mais pas assez loin pour qu’ils aient des informations précieuses pour alimenter leur statut de royals à vendre aux États-Unis.

Voyons si cela fonctionne.

La méfiance fleurit

De toute évidence, William manquera la camaraderie étroite du frère avec qui il a partagé l’événement le plus déchirant – la perte de leur mère.

Et il ne souhaiterait sans doute rien de plus que leur retour à un état de confiance fraternelle “c’est nous contre le reste du monde”.

Mais comme le disait un jour Sophocle : « La confiance meurt mais la méfiance fleurit », ce qui, selon une interprétation, signifie que « la confiance méritée n’est pas permanente », doit être « regagnée en permanence » et « peut toujours diminuer ». étant donné des influences suffisamment fortes.

En effet, il peut.

Et le prince Harry doit travailler dur pour regagner la confiance de son frère.

Reste à savoir si ce bain de foule marque le début d’un rapprochement ou s’il s’agit simplement d’une réunion en un clin d’œil à des fins de relations publiques des deux côtés.

RÈGLES ROYALES SI ÉTRANGES Je SAIS que c’est la constitution et tout ce malarkey, mais il semble étrange que le prince Andrew et le prince Harry – qui ont tous deux terminé (et excellé) le service actif – aient été interdits de porter des uniformes militaires aux funérailles de feu la reine parce qu’ils ne sont plus membres de la famille royale. Alors que le prince Edward, qui a renfloué les marines après avoir terminé seulement un tiers de la dure formation de 12 mois, sera là en tenue militaire grâce à ses titres honorifiques. Allez comprendre. 1. Les fermetures de routes le jour des funérailles nationales de la reine signifieront que le président américain Joe Biden devra abandonner sa voiture blindée “Beast” et sauter dans une navette avec d’autres personnalités en visite. “Pouvez-vous imaginer Joe Biden dans un bus?” renifle un ambassadeur basé à Londres. Euh, oui. En route vers Shady Pines pour le Bewildered. 2) Boris Johnson a suggéré que notre défunte reine soit connue sous le nom d’Elizabeth la Grande en raison du “balayage des progrès” au cours des 70 dernières années. Le personnage historique le plus célèbre qui partage cet honneur est peut-être Alexandre le Grand, roi de l’ancien royaume grec de Macédoine, qui, à travers diverses campagnes militaires, a créé l’un des plus grands empires de l’histoire. On soupçonne qu’il n’y a aucun danger qu’Alexander Boris de Pfeiffel Johnson se voie jamais accorder ce suffixe flatteur et rare. 3) Omid Scobie, auteur de la biographie prétendument non officielle de Meghan Markle, Finding Freedom, a montré le niveau de ses connaissances royales à la télévision américaine. Tout en discutant des arrangements pour le cercueil de la reine, il a déclaré que notre défunt monarque serait transporté d’Édimbourg sur “l’un des trains royaux vers le Royaume-Uni”, suggérant ainsi que l’Écosse ne fait pas partie du Royaume-Uni et qu’il existe une flotte de royal trains quand, bien sûr, il n’y en a qu’un. Avec une compréhension aussi ténue des faits, peut-être que sa principale source était Meghan elle-même qui, comme nous le savons, a des souvenirs royaux qui peuvent varier ?

LES DIVISIONS PEUVENT ÊTRE CRUELLES

GRAN Sorelle Owens a vu ses petits-enfants quotidiennement pendant les neuf années que son fils a passées avec sa compagne.

Mais quand ils se sont séparés, le contact est devenu inégal et à un moment donné, elle ne les avait pas vus depuis trois mois.

Lorsqu’elle a été “déçue au dernier moment” pour les voir, elle “a eu quelques bidons” puis a sauté sur le capot de la Fiat Punto de l’ex et a arraché un balai d’essuie-glace.

Owens, 46 ans, de Greenfield, Flintshire, a été traduit en justice, a admis des dommages criminels et doit payer une indemnité de 500 £.

Le juge a déclaré “qu’elle a clairement permis aux émotions de prendre le dessus sur elle”.

Je ne connais pas les détails de la raison pour laquelle Owens s’est vu refuser l’accès aux petits-enfants qu’elle avait jusque-là été étroitement liés et qu’elle adore manifestement.

Mais bien que ses actions ne puissent être tolérées, les grands-parents de tout le pays comprendront ses émotions viscérales.

Lorsque les relations se terminent, l’accès aux enfants peut parfois être utilisé comme une arme, et la famille au sens large en souffre également.

Alors maintenant qu’Owens a été punie pour son comportement, espérons que, dans les coulisses, l’État facilite également la médiation qui pourrait l’aider à retrouver les petits-enfants qui lui manqueront sans aucun doute aussi.

JOB’S ABAD ‘UN Le PAUVRE vieux Jason Grant a perdu son emploi. Pas parce qu’il n’était pas doué pour ça. En fait, on ne sait pas s’il l’a même commencé. Non, il l’a perdu parce que certains ont pensé que ce serait une bonne idée de l’employer en tant qu’officier régional principal de la période de dignité dans la région de Dundee en Écosse. Même s’il est un type qui n’a jamais eu de règles, de crampes aux ovaires ou de symptôme de la ménopause féminine. Ce n’est pas la faute de Jason et j’espère qu’il trouvera autre chose bientôt. Mais on se demande si celui qui a déclenché le tollé en prenant ce rendez-vous idiot est aussi à la recherche d’un autre emploi ? Ou bien, comme c’est la norme quand les fonctionnaires se bousculent, le responsable a-t-il été promu ?

Désolé, Ange, crois-le ou non tu es passé

MALGRÉ la maxime de rencontre ironique de la Silicon Valley selon laquelle “les chances sont bonnes mais les marchandises sont étranges”, la principale entremetteuse Amy Andersen a aidé à faciliter plus de 50 mariages en 20 ans pour les entrepreneurs technologiques qui avaient besoin d’aide pour trouver l’amour.

Tant mieux pour elle, car certaines attentes de ses clients semblent excessives.

Lorsque la déesse Angelina elle-même est considérée comme trop âgée pour être considérée, quel espoir y a-t-il pour les simples mortels ? Crédit : Getty

L’un est soucieux de l’environnement et n’amusera personne qui conduit une voiture énergivore, tandis qu’un jeune milliardaire veut une femme “incroyablement belle” et “extrêmement intelligente” qui parle cinq langues et qui a un peu d’avance.

“En gros, une jeune Angelina Jolie”, explique Amy.

Cris.

Lorsque la déesse Angelina elle-même est considérée comme trop âgée pour être considérée, quel espoir y a-t-il pour les simples mortels ?