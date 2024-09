L’invitation de l’ancien vice-président Mike Pence à prendre la parole à la MTSU suscite la résistance des étudiants

L’ancien vice-président Mike Pence doit s’exprimer mardi à l’Université d’État du Middle Tennessee sur le thème « Définir la démocratie », dans le cadre de la « Semaine de la Constitution » annuelle de l’université, organisée par l’American Democracy Project.

Ce choix a suscité l’opposition de certains groupes d’étudiants, mais l’administration de l’université a souligné que ce choix était un exemple de l’engagement de l’université en faveur de la liberté d’expression et qu’il n’était « pas partisan ».

« Au fil des ans, la MTSU a accueilli des intervenants représentant un large éventail de croyances, de perspectives et de points de vue », a déclaré le président de la MTSU, Sidney McPhee, dans un communiqué. « Je pense depuis longtemps qu’il est essentiel de fournir un environnement accueillant pour la libre expression des idées afin de préparer les étudiants à devenir des universitaires performants, des citoyens engagés et des êtres humains accomplis. »

Cet événement annuel découle d’une loi fédérale de la guerre froide adoptée en 1954, puis modifiée en 2004, qui oblige les universités qui reçoivent un financement fédéral à organiser des événements éducatifs sur la Constitution le 17 septembre, qui est le Jour national de la Constitution et le Jour de la citoyenneté.

Parmi les anciens intervenants à la MTSU pour la célébration figuraient l’ancien représentant américain Jim Cooper, démocrate de Nashville, l’ancien sénateur américain Bob Corker, républicain du Tennessee, ainsi que l’ancien vice-président Al Gore.

McPhee a déclaré que les principes auxquels l’université adhère stipulent qu’il n’appartient pas à l’université de « tenter de protéger les individus des idées et des opinions qu’ils peuvent trouver « offensantes, imprudentes, immorales, indécentes, désagréables, conservatrices, libérales, traditionnelles, radicales ou erronées ».

Dans un communiqué, John Vile, doyen du Honors College de la MTSU, a déclaré que la décision d’accueillir Pence avait été prise au cours des dernières années. Selon lui, Pence avait été suggéré à l’université comme conférencier avant son élection à la vice-présidence. Cela, ainsi que la défense de la démocratie par Pence le 6 janvier 2021, ont encouragé l’université à le réserver.

« Nous avons décidé que Pence serait un bon président de la Chambre des représentants le jour de la Constitution, en particulier à la lumière du rôle important qu’il a joué dans la certification de l’élection présidentielle de 2020 – une décision qui allait à l’encontre de ses propres intérêts politiques et a probablement épargné à la nation beaucoup de troubles », a déclaré Vile.

Le Honors College est l’un des principaux organisateurs de l’événement.

Mais certaines grandes organisations étudiantes du campus ont exprimé leur frustration face à ce choix.

Les Jeunes socialistes démocrates d’Amérique de la MTSU, dans une déclaration sur les réseaux sociaux, ont déclaré que l’événement « glamouriserait un psychopathe légalement corrompu et homophobe sur notre campus ».

« La justification de la présence de Mike Pence sur le campus pendant la Semaine de la Constitution découle probablement de l’admiration pour son refus de certifier faussement l’ancien président Donald Trump comme vainqueur de l’élection de 2020 », a déclaré le groupe. « Bien qu’il ait certainement fait le bon choix, le simple fait d’avoir fait le strict minimum pour préserver notre système pseudo-démocratique ne fait pas automatiquement de lui un phare éclairé des principes démocratiques. »

MTLAMBDA, la plus grande organisation LGBTQ+ de l’école, a également condamné l’événement dans une déclaration sur les réseaux sociaux, détaillant un certain nombre de positions anti-LGBTQ+ que Pence a adoptées au fil des ans et le qualifiant de « queerphobe infâme » et de « danger pour la démocratie ».

En juillet, la MTSU a reçu le feu vert de la Fondation pour les droits individuels et l’expression pour la protection de la liberté d’expression, l’une des 68 universités du pays à obtenir la note la plus élevée proposée.

L’école avait déjà été classée école « feu jaune » en janvier 2024mais s’est améliorée grâce à un certain nombre de politiques clarifiées en matière de liberté d’expression.

La couverture des questions relatives au premier amendement par le réseau USA TODAY – Tennessee est financée grâce à une collaboration entre le Freedom Forum et Journalism Funding Partners.

