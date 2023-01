L’invitation aux Masters va au mauvais Scott Stallings

KAPALUA, Hawaï –

Scott Stallings a reçu une invitation au Masters, et le résident de Géorgie sera très probablement là – en tant qu’invité du joueur du PGA Tour du même nom à qui l’invitation tant convoitée était destinée.

Stallings, qui s’est qualifié pour le Masters en atteignant le Tour Championship l’année dernière, n’a pas réalisé ce qui s’était passé jusqu’à ce que l’autre Scott Stallings lui envoie une série de messages sur Instagram l’alertant de la confusion des e-mails.

“Salut Scott. Je m’appelle également Scott Stallings et je viens de l’Australie. Le nom de ma femme est Jennifer aussi !” l’homme a écrit. “J’ai reçu aujourd’hui un FedEx du Masters m’invitant à participer au tournoi des Masters du 6 au 9 avril 2023. Je suis (à 100%) sûr que ce n’est PAS pour moi.”

Des invitations ont été envoyées aux joueurs éligibles la semaine avant Noël, lorsque le président du club, Fred Ridley, a annoncé que les critères seraient inchangés par rapport à l’année précédente. Stallings a déclaré qu’il vérifiait son courrier tous les jours et commençait à se demander où était le sien.

“Honnêtement, je pensais que ma femme l’avait et faisait quelque chose pour Noël”, a déclaré Stallings lundi au Sentry Tournament of Champions. “Mais rien n’est venu et nous sommes partis deux jours après Noël. Je n’y ai même pas pensé.”

Et puis Instagram a résolu le mystère des deux Stallings, l’un d’eux de St. Simons Island, en Géorgie, l’autre trois fois vainqueur du PGA Tour de Knoxville, Tennessee, qui se rend au Masters pour la troisième fois.

Il n’a toujours pas vu l’invitation réelle.

“Je viens de voir une photo de l’autre Scott Stallings, avec sa femme du même nom que la mienne”, a déclaré Stallings en riant.

Stallings a déclaré qu’il avait auparavant une société de gestion sportive qui avait un bureau à St. Simons Island. Le condo de l’autre homme est à côté de l’immeuble de bureaux, et Stallings ne peut que supposer que le livreur a pensé que c’était là que l’invitation appartenait.

“Le gars a dit:” J’ai vu mon nom et je n’y ai jamais pensé, mais je l’ai ouvert et j’ai dit: “Ce n’est pas pour moi”, a déclaré Stallings. “Il m’a envoyé un tas de messages disant:” Ce n’est pas faux, je le promets, je l’ai. “”

Stallings a été finaliste du championnat BMW lors des éliminatoires de la FedEx Cup, ce qui lui a permis de terminer dans le top 30 du Tour Championship, qui s’accompagne d’une place dans le Masters.

Il s’avère que les autres Scott Stallings peuvent également planifier un voyage à Augusta National.

“Nous allons lui donner des billets pour la ronde d’entraînement et l’emmener dîner lundi soir pour avoir fait ce qu’il fallait”, a déclaré Stallings.