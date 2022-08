L’invitation au mariage de la mariée dirige les invités vers un site de films pour adultes dans une gaffe “embarrassante”

Les préparatifs de mariage sont passionnants, mais en même temps, cela peut être stressant pour la mariée, le marié et les autres membres de la famille impliqués. Il n’est pas rare de faire des erreurs avec tant de choses déjà en tête. Cependant, certaines erreurs peuvent être atroces au pire, nous laissant le visage rouge. Cette semaine, une mariée a attiré beaucoup d’attention sur TikTok lorsqu’elle a dévoilé son invitation de mariage, qui comprenait des liens vers le site Web du couple. Vous vous demandez peut-être ce qu’il a d’inhabituel. Eh bien, l’URL incluse dans les invitations de mariage est celle d’un site de films pour adultes.

Oui, tu l’as bien lu! C’était une gaffe causée par la distraction et elle a fini par diriger ses invités vers la plate-forme classée X, au lieu de son site Web officiel de mariage. Selon le New York Post, la mariée, numériquement connue sous le nom de Squidward, a avoué avoir fait une énorme erreur. Le poste a gagné près de 200 000 vues, ce qui comprenait également la conduite de la fête de mariage dans un motel Super 8 où toutes les chambres étaient réservées.

“Le motel Super 8 a été utilisé comme mesure temporaire jusqu’à ce que nous décidions quels hôtels bloquer, mais j’ai omis de le mentionner”, a admis la mariée. “Je rassure nos visiteurs que je n’ai réservé aucune chambre au Super 8 Motel.”

Bien que l’erreur de l’hôtel n’ait pas attiré beaucoup d’attention, l’incident a suscité une conversation intrigante. Ses élégantes cartes d’information “Réception” comprenaient un lien vers le site Web impertinent, qui disait: “Pour plus de détails sur le mariage, veuillez visiter notre site Web…”

Selon les affirmations de la femme, elle a négligé de supprimer le « site Web amusant » avant qu’ils ne soient imprimés et l’utilisait initialement comme substitut jusqu’à ce qu’ils obtiennent la bonne URL pour leur cérémonie. Elle a continué en s’excusant auprès de sa mère et d’autres membres de sa famille et de ses amis pour avoir rendu les invitations embarrassantes.

