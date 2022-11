L’invitation au discours de Thatcher suscite des appels en faveur de la Saskatchewan. pour financer des logements à plus long terme pour les personnes fuyant la violence

Un député provincial de la Saskatchewan invitant Colin Thatcher — un ancien ministre reconnu coupable du meurtre au premier degré de son ex-femme — au récent discours du Trône du gouvernement a provoqué des réactions négatives, une indignation de masse et même couverture médiatique internationale .

Cela a également conduit à de nouveaux appels pour que la province fournisse un financement opérationnel aux refuges de deuxième étape – des appartements sûrs et subventionnés dans des immeubles avec à la fois des travailleurs de la sécurité et des travailleurs sociaux, où les femmes et les enfants fuyant des situations de violence peuvent généralement rester de six mois à deux ans.

“Cela ne devrait pas entraîner l’embarras international et national, l’indignation des survivants et des gens de toute la province”, a déclaré la chef de l’opposition du NPD, Carla Beck, aux journalistes après la période des questions lundi.

“Cela ne justifie pas seulement de bons mots. Cela justifie des actions.”

Dans les refuges de deuxième étape, les femmes sont protégées par des portes de sécurité, une vidéosurveillance et des fenêtres pare-balles pendant qu’elles reçoivent des conseils pour des problèmes complexes tels que les traumatismes, la toxicomanie et la pauvreté, et reçoivent de l’aide pour devenir indépendantes.

« Cela offre une certaine stabilité après que les gens ont traversé des moments vraiment tumultueux et dangereux », a déclaré Crystal Giesbrecht, directrice de la recherche et des communications à l’Association provinciale des maisons et services de transition de la Saskatchewan.

“Pouvoir rester quelque part pendant un an ou plus est vraiment important et nécessaire pour les survivants et leurs enfants.”

La Saskatchewan a le taux le plus élevé de violence entre partenaires intimes signalées parmi toutes les provinces et plus du double du taux national, selon les données les plus récentes de Statistique Canada de 2019. (Shutterstock)

La Saskatchewan, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces qui n’accordent aucun financement de fonctionnement aux refuges de deuxième étape. Dans d’autres endroits, c’est au coup par coup d’une année à l’autre.

La Saskatchewan a également le taux le plus élevé de violence entre partenaires intimes signalées parmi toutes les provinces et plus du double du taux national, selon les données les plus récentes de Statistique Canada, à partir de 2019.

Sans financement stable et à long terme pour payer le personnel et les programmes, de nombreux refuges de deuxième étape au Canada ont a déclaré à CBC News qu’ils ne pouvaient pas agrandir et ouvrir plus d’appartements .

« En Saskatchewan, nous constatons qu’il y a certainement un besoin pour plus de places dans les refuges de deuxième étape. Ces places sont utilisées et elles sont souvent pleines », a déclaré Giesbrecht.

Par exemple, 34 familles sont actuellement sur la liste d’attente à la SOFIA House de Regina, selon sa directrice générale, Tmira Marchment.

Des refuges d’urgence existent en Saskatchewan, mais les victimes d’abus et les travailleurs des refuges ont dit CBC News qu’il est irréaliste pour eux de s’attendre à vivre en toute sécurité et de manière indépendante dans la communauté après des séjours de courte durée qui ne durent souvent que 30 jours.

Les taux de violence sont “trop ​​élevés”, selon le ministre de la Justice

La ministre de la Justice et procureure générale de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, a reconnu que les taux de violence entre partenaires intimes (VPI) de la Saskatchewan sont « trop élevés ».

“Nous voulons tous être dans le même bateau et … continuer à sonner l’alarme sur les tarifs trop élevés et sur ce que nous pouvons faire pour y répondre ici en Saskatchewan”, a-t-elle déclaré lundi à Radio-Canada.

Le ministre de la Justice Bronwyn Eyre a déclaré que le gouvernement envisagerait un financement de base de deuxième étape, mais n’a fait aucune promesse. (Nouvelles de Radio-Canada)

Eyre a déclaré que le gouvernement envisagerait un financement de base de deuxième étape, mais n’a fait aucune promesse.

“C’est la prochaine étape naturelle de regarder au-delà de l’intervention et de la prévention et de cette urgence où les femmes et les personnes confrontées à la violence doivent immédiatement trouver un endroit où aller”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec SOFIA House au sujet du financement, selon Marchment. Elle espère qu’elle pourra « faire prendre conscience de l’importance de ces services et du fait que les soutiens au logement à long terme sont essentiels pour changer les sinistres statistiques concernant la VPI dans notre province ».