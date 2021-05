L’invitation à l’anniversaire d’un adolescent américain devient virale, la police arrête plus de 150 personnes alors que des milliers de personnes se présentent pour assister à une « fête »

Adrian Lopez, qui vit en Californie, aux États-Unis, était un adolescent ordinaire avant son 17e anniversaire, ce qui n’était en aucun cas ordinaire. Sa journée spéciale a vu 2500 fêtards, dont beaucoup ont voyagé à travers le pays pour assister à sa fête d’anniversaire, grâce à une invitation numérique qui est devenue virale sur Tiktok. Le rassemblement s’est rapidement transformé en ce qu’un témoin se souvient d’une « apocalypse de zombies » de « 17 à 19 ans », conduisant la police à tirer des balles non létales sur la foule, à arrêter près de 150 participants et à imposer un couvre-feu dans la région, le Le New York Times a rapporté.

Lopez, qui n’était qu’un lycéen moyen il y a une semaine, avait créé un dépliant numérique invitant les gens pour son anniversaire le 22 mai. L’invitation intitulée « Adrian’s Kickback » disait « Slide tru ce samedi, nous finirons par arriver ! !!!” Selon Lopez, l’invitation était destinée aux étudiants de son école à Eastvale, en Californie. Pour attirer davantage l’attention, l’ami de Lopez, Yahir Hernandez, 16 ans, a publié l’invitation sur ses comptes Snapchat et TikTok.

Au cours des jours suivants, la vidéo de Tiktok est devenue virale et est devenue une sensation sur les réseaux sociaux. De nombreuses célébrités d’Internet ont publié des articles sur l’événement, et le hashtag #adianskickback avait attiré environ 280 millions de vues ce week-end.

Vendredi soir, lorsque les gens ont annoncé qu’ils voyageraient à travers le pays pour assister à l’événement médiatisé, les deux amis ont commencé à devenir nerveux. Ils se sont associés à Cookies N ‘Kicks, un magasin de baskets et de streetwear populaire, pour vendre des billets à 40 $ (près de 2 900 Rs.) et ont changé le lieu pour qu’il ne soit pas divulgué.

Pendant ce temps, ignorant le changement de plans, des milliers d’adolescents se sont présentés samedi à Huntington Beach, le lieu d’origine. Des feux d’artifice, des fosses à mosh, de la musique forte, des fêtards aux feux rouges et des mâts de drapeau étaient tous là. Les adolescents qui étaient venus à la plage espéraient que ce serait « la fête du siècle », mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu.

Bientôt, la police est arrivée sur les lieux et a arrêté près de 150 fêtards. Les autorités ont imposé un couvre-feu d’urgence pendant la nuit. Le lieu final à Los Angeles, qui n’a jamais été divulgué, a également été divulgué et une foule s’est présentée. Cependant, la police a mis fin à cette fête avant même qu’elle ne commence.

