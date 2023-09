L’invitation à la réception de mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha devient virale

Parineeti Chopra et Raghav Chadha devraient tous se marier plus tard ce mois-ci, selon certaines informations. De nombreux rapports circulent sur le lieu et les dates de leur mariage. Parmi divers rapports, une invitation à une réception de mariage a circulé sur Internet, affirmant que le couple organiserait une réception à Chandigarh le 30 septembre. L’invitation a été envoyée par la famille de Raghav. La carte blanche a des motifs dorés sur sa bordure et elle a l’air simple mais élégante. L’annonce officielle est toujours attendue.

Jetez un œil à la carte ici, partagée par un photographe bollywoodien populaire, DOP lensman Pradeep :

Temps de l’Hindoustan a rapporté que les festivités commenceraient le 17 septembre. Le mariage et d’autres réceptions auraient lieu au Leela Palace Udaipur. « Seuls les membres proches de la famille et les amis y séjourneront. Pour les autres invités, toutes les propriétés de luxe dans et autour du lieu du mariage ont été réservées. Ce sera un grand mariage punjabi. La célébration se terminera le 24 septembre », a cité HT. dit la source.

Concernant les dispositions et le plan de sécurité, HT a déclaré : « Comme de nombreux hommes politiques seront présents au mariage, les hôtels ont été invités à renforcer les mesures de sécurité. Une reconnaissance est en cours par la police pour vérifier un plan de sécurité. »

Pendant ce temps, un L’Inde aujourd’hui Le rapport indiquait : « Les rituels de mariage auront lieu les 23 et 24 septembre au Palais Leela et à l’Oberoi Udaivilas. » Des dispositions ont été prises pour accueillir plus de 200 invités et plus de 50 invités VVIP, indique le rapport.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés en présence de membres de leur famille et d’amis en mai à la maison Kapurthala de Delhi. Partageant des photos de leur cérémonie de fiançailles plus tôt cette année, ils ont écrit en légende : « Tout ce pour quoi j’ai prié… J’ai dit oui. » Voir les photos de leur cérémonie de fiançailles ici :

Les rumeurs de fréquentation entre Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont commencé à faire le tour après qu’ils aient été photographiés ensemble dans un restaurant de Mumbai plus tôt cette année. Ils ont également fait quelques apparitions ensemble à l’aéroport. Ils ont également été aperçus ensemble lors d’un match IPL.