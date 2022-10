L’invisibilité de la spondylarthrite ankylosante

Mes symptômes étaient toujours pires la nuit. J’avais une sciatique, une douleur qui irradiait du bas du dos jusqu’aux jambes. Quand je m’allongeais pour essayer de dormir, mon dos se raidissait tellement que j’avais l’impression d’être sur une planche. Tout mouvement me causait une douleur lancinante qui me donnait l’impression que j’allais mourir. J’ai très peu dormi et quand je me suis réveillé, j’étais paralysé par des raideurs. Je roulais hors du lit comme une femme faible de 90 ans et me traînais jusqu’à la salle de bain. Je ne pouvais pas lever les jambes pour mettre des sous-vêtements ou des jeans. Je ne pouvais pas me pencher pour mettre mes chaussures. J’ai dû faire pivoter mon corps dans et hors de la voiture.

Pourtant, mes étudiants et collègues ne se sont jamais doutés de rien. Je ne voulais pas que mes enfants se sentent inquiets et concernés, alors je n’ai jamais laissé entendre que j’avais mal. Je suis devenu un maître à cacher mes émotions. Mes élèves ne m’ont jamais demandé pourquoi je ne m’asseyais pas à mon bureau. La vérité était que je n’osais pas. Une fois, j’étais seul dans la salle de classe en train de me préparer, et j’ai fait un pas après m’être levé de la chaise et je suis tombé par terre en sanglotant de douleur. Il n’était pas question que je les laisse voir cela arriver.