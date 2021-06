L’investisseur vétéran David Roche dit que la bulle boursière « prendra fin »

L’indice boursier américain phare a enregistré vendredi sa semaine la plus forte depuis février, malgré la propagation rapide de la nouvelle variante très contagieuse et les inquiétudes persistantes quant à savoir si la Réserve fédérale américaine sera obligée de réduire son programme de relance sans précédent plus tôt que prévu, avec l’inflation courir bien au-dessus de la cible.

« Ces choses ont toujours une fin, et il est très difficile de dire quel sera le catalyseur qui y mettra fin. Cela pourrait être une autre variante de Covid, pour le moment je pense que c’est assez improbable », a-t-il déclaré.

« Le plus probable [catalyst] de mon point de vue, c’est que la Fed est en fait obligée d’arrêter de donner un double message et commence à parler assez sérieusement de l’époque des mesures de relance monétaire supplémentaires et du financement des déficits budgétaires [being] fini », a-t-il déclaré.

Alors que certains responsables de la Fed ont indiqué la nécessité de faire avancer la conversation sur la réduction du programme d’achat d’actifs de la banque centrale, le président Jerome Powell a agi pour apaiser les marchés en suggérant que les projections soient prises avec un « gros grain de sel ».

Roche a suggéré que la propagation de la variante delta était peu susceptible d’être le déclencheur pour que l’épargne des consommateurs refoulée soit retenue et que les marchés se replient.

« En ce qui concerne les mesures de relance budgétaire, il est probable que la combinaison d’une épargne excédentaire dans le secteur du logement et dans le secteur des entreprises, plus le fait qu’il y aura plus de mesures de relance à venir, maintiendra les gens assez optimistes quant à la croissance », a-t-il déclaré. mentionné.