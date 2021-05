Pippa Stevens de CNBC.com vous présente le titre de l’actualité économique le plus important de la journée. Dans l’émission d’aujourd’hui, Lora Kolodny décompose la nouvelle que les dépôts réglementaires de Michael Burry ont révélé une position courte contre Tesla. De plus, Alex Sherman explique comment la fusion WarnerMedia avec Discovery met NBCUniversal et ViacomCBS en alerte.

Michael Burry de « The Big Short » révèle un pari de 530 millions de dollars contre Tesla

Le célèbre investisseur Michael Burry a révélé lundi dans un dépôt réglementaire une position courte contre Tesla d’une valeur de plus d’un demi-milliard. Burry, l’un des premiers investisseurs à appeler et à profiter de la crise des subprimes, est long put contre 800.100 actions de Tesla ou 534 millions de dollars d’ici la fin du premier trimestre, selon le dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission. Les investisseurs profitent des options de vente lorsque les titres sous-jacents chutent. Au 31 mars, Burry possédait 8 001 contrats de vente, dont la valeur, le prix d’exercice ou l’expiration étaient inconnus, selon le dépôt.

L’accord WarnerMedia-Discovery a été structuré pour faciliter une future vente

Les employés de longue date de WarnerMedia ont subi tant de retombées et de fusions que l’annonce lundi de sa séparation imminente d’AT & T et de sa combinaison avec Discovery s’apparentait à de l’humour de potence. «Il suffit de rire», a déclaré un employé vétéran. Dans ce contexte, il n’est peut-être pas surprenant que WarnerDiscovery – le principal candidat pour un nom, selon une personne familière avec le sujet – se structure pour une vente future. L’indicateur clé selon lequel le futur PDG David Zaslav envisage déjà une vente à l’avenir – en supposant que la fusion passe l’approbation réglementaire – est la décision de John Malone de renoncer à ses actions à super-vote Discovery pour fusionner avec WarnerMedia.

Home Depot écrase les estimations, ses ventes grimpent de 32,7% alors que les clients effectuent des achats plus importants