L’investisseur technologique Ian Hogarth présidera le groupe de travail sur l’IA du gouvernement

Ian Hogarth, investisseur technologique et spécialiste de l’intelligence artificielle, s’est dit « honoré » d’avoir été choisi pour présider le nouveau groupe de travail sur le modèle AI Foundation du gouvernement.

M. Hogarth a cofondé Plural Platform, une société de capital-risque en démarrage qui investit dans des start-ups développant de nouvelles technologies, et co-auteur également du rapport sur l’état de l’IA, un examen annuel de l’industrie de l’IA, de la recherche sur la sécurité et de la politique entourant il.

Il est également co-fondateur de Songkick, un service de découverte de concerts, qu’il a créé après avoir étudié l’intelligence artificielle à l’université de Cambridge.

En tant que président du groupe de travail modèle de la Fondation AI, M. Hogarth rendra compte directement au Premier ministre Rishi Sunak et à la secrétaire à la technologie Chloe Smith, et se concentrera sur la promotion de nouvelles recherches sur la sécurité de l’IA avant un premier sommet mondial sur la question qui sera organisé au Royaume-Uni plus tard cette année.





En tant que l’une des figures de proue de la technologie britannique, c’est formidable d’avoir Ian à la tête de notre groupe de travail d’experts, doté d’autorité et d’agilité pour renforcer notre leadership en matière de sécurité et de développement de l’IA. Premier ministre Rishi Sunak

« Le Premier ministre a présenté une vision audacieuse pour le Royaume-Uni pour dynamiser le domaine de la sécurité de l’IA, une vision qui jusqu’à présent manquait de ressources alors même que les capacités de l’IA se sont accélérées », a-t-il déclaré.

« Je suis honoré d’avoir la chance de présider une mission aussi importante dans la perspective du premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA au Royaume-Uni. »

Annonçant sa nomination sur Twitter, M. Hogarth a également partagé un formulaire permettant aux spécialistes de l’IA et aux chercheurs en sécurité d’exprimer leur intérêt à travailler pour le groupe de travail.

Le nouveau groupe de travail sur l’IA de 100 millions de livres sterling du gouvernement réunira des experts du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire pour rechercher des moyens de développer en toute sécurité l’intelligence artificielle et contribuer à éclairer le travail d’élaboration de directives de sécurité internationales.

Il est calqué sur le groupe de travail sur les vaccins mis en place lors de la pandémie de Covid-19.

Lors de l’annonce de la nomination de M. Hogarth, M. Sunak a déclaré « nous devons à nos enfants et petits-enfants » de développer de nouvelles technologies d’IA en toute sécurité.

« Plus l’intelligence artificielle progresse, plus les opportunités sont grandes pour développer notre économie et fournir de meilleurs services publics », a-t-il déclaré.

« Mais avec un tel potentiel de transformation de notre avenir, nous devons à nos enfants et à nos petits-enfants de veiller à ce que l’IA se développe de manière sûre et responsable.

« Cela garantira que nous faisons les choses différemment et que nous avançons avec le même rythme et la même vigueur alors que nous nous élevons pour accomplir la tâche à venir. »

Mme Smith a ajouté : « Avec Ian à bord, le groupe de travail sera parfaitement placé pour renforcer le leadership du Royaume-Uni sur l’IA et garantir que les citoyens et les entreprises britanniques ont accès aux outils fiables dont ils ont besoin pour bénéficier des nombreuses opportunités que l’intelligence artificielle a à offrir. ”