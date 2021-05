L’investisseur technologique Alan Patricof ne s’inquiète pas de la hausse de l’impôt sur les plus-values

Alan Patricof, un investisseur de longue date dans la technologie et un donateur démocrate, a déclaré lundi à CNBC qu’il n’était pas préoccupé par la perspective d’une augmentation des impôts sur les plus-values ​​pour les riches Américains.

Dans une interview sur « Closing Bell », le co-fondateur de société de capital-risque Greycroft n’a pas appuyé un taux spécifique pour l’impôt sur les plus-values. Il a également suggéré que la proposition récemment présentée par le président Joe Biden sera probablement « modifiée d’une certaine manière » après les négociations au Congrès, où les républicains ont exprimé leur opposition.

Cependant, Patricof a déclaré que le comportement était peu susceptible d’être influencé par une augmentation de l’impôt sur les plus-values, en particulier en ce qui concerne l’investissement dans les jeunes entreprises. Certains investisseurs en capital-risque, tels que Tim Draper, ont soutenu que la proposition de Biden pourrait avoir un impact négatif sur la Silicon Valley.

« Je crois que le montant d’argent qui sera investi dans les start-ups sera tout aussi important qu’il l’est maintenant », a déclaré Patricof. « Les entrepreneurs ne vont pas s’arrêter et dire: » Bon sang, le taux des gains en capital augmente. Je ferais mieux de ne pas démarrer mon entreprise. « »

«Les capital-risqueurs comme moi ne vont pas tout d’un coup retourner leur argent dans leurs fonds et dire:« Bon sang, le taux augmente, nous ne pouvons donc plus justifier d’investir », a ajouté Patricof, un investisseur précoce dans Apple et AOL.

La récente proposition de Biden appelle à augmenter le taux d’imposition des plus-values ​​à long terme à 39,6% contre 20% pour les Américains qui ont un revenu annuel de plus d’un million de dollars. le 3,8% d’impôt sur le revenu net de placement c’est déjà la loi qui porterait effectivement le taux le plus élevé à 43,4%.

De Biden Plan des familles américaines demande également de relever le taux d’imposition le plus élevé de 37% à 39,6%.

De plus, un Fiche d’information de la Maison Blanche pour le plan dit que Biden « appelle également le Congrès à fermer la brèche des intérêts portés », qui profite aux gestionnaires de fonds spéculatifs, de fonds de capital-risque et de fonds de capital-investissement.

Patricof, dont la carrière en capital-risque s’est allongée plus de 40 ans, plaide depuis longtemps pour l’élimination de l’échappatoire du report d’intérêt, notamment dans un article d’opinion de 2016 pour le New York Times.

Patricof a déclaré à CNBC qu’il pensait que réduire l’écart des taux d’imposition sur les salaires et les gains en capital était «constructif», sans dire spécifiquement s’il pensait qu’ils devraient être placés au même niveau.

« Je pense que les investisseurs en général vont investir leur argent comme ils l’ont fait auparavant, et je pense que de nouvelles entreprises vont voir le jour. Je pense que des fonds seront formés. Le private equity prospérera », a déclaré Patricof.

« Je pense que vous l’avez vu sur le marché », a-t-il ajouté. « Je veux dire, le marché ne s’effondre pas à cause de son annonce [proposed] changement de taux. Tout le monde s’attend à ce que le taux des gains en capital augmente. Je ne pense pas que cela changera les comportements. «

Patricof a fait don de milliers de dollars à la campagne présidentielle 2020 de Biden, ainsi qu’au Biden Victory Fund, un comité conjoint de collecte de fonds, selon les archives de la Commission électorale fédérale.