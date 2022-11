L’investisseur Ron Baron sur l’investissement pendant les périodes d’entropie

Au cours de mes 52 années d’investissement, je n’ai jamais vu personne prédire de manière cohérente et précise ce que l’économie ou le marché boursier allait faire. Donc, chaque fois que des événements étrangers se produisaient et que les actions baissaient uniformément, je pensais que cela représentait une opportunité à long terme.

J’en ai conclu qu’au lieu de négocier des actions ou d’essayer de prédire les fluctuations du marché, la meilleure stratégie était de découvrir et d’investir dans de grandes entreprises à des prix attractifs et de rester investi à long terme.

Notre objectif est de doubler notre argent environ tous les cinq ou six ans. Nous cherchons à y parvenir en investissant à long terme dans des entreprises qui, selon nous, sont avantagées sur le plan concurrentiel et dirigées par des personnes exceptionnelles.

Après le marché baissier de 1973-1974, j’ai vu ce schéma se reproduire encore et encore. Le krach boursier de 1987, l’éclatement de la bulle Internet de 2000-2001, la crise financière de 2007-2008, et maintenant. C’est pourquoi j’aime dire que nous investissons dans des entreprises, pas dans des actions.

J’ai aussi appris à investir dans des entreprises “pro-entropiques”. En période d’entropie – chaos désorganisé – j’ai découvert que bon nombre des meilleures entreprises ne se contentaient pas de survivre, mais prospéraient. Ils ont profité des opportunités que les temps difficiles présentaient. Ils ont acquis des concurrents plus faibles à des prix avantageux ou ont gagné des parts de marché lorsque leurs rivaux ont faibli. Ils ont accueilli les clients, créant de la fidélité et de la bonne volonté et améliorant la valeur à vie. Tout en continuant à investir dans des domaines clés tels que la R&D et les ventes, ils ont éliminé les graisses supplémentaires ailleurs dans leurs budgets, créant ainsi des gains d’efficacité à long terme. Lorsque les conditions se sont normalisées, ils étaient mieux placés que jamais pour tirer parti de leur résilience.

Nous possédons son stock depuis des années tandis que Tesla a construit son entreprise. Les ventes ont augmenté, mais le cours de son action, bien qu’extrêmement volatil, est resté pratiquement inchangé. Nous sommes restés investis tout au long de cette période, et lorsque le marché a finalement pris son envol en 2019, le cours de l’action de Tesla a été multiplié par 20. C’est pourquoi nous essayons d’investir tôt dans les entreprises, car on ne sait jamais quand le marché percevra enfin la valeur que nous avons perçue, et cela fait grimper le cours de l’action.

Historiquement, notre économie a connu une croissance nominale moyenne de 6 à 7 % par an, soit un doublement tous les 10 ou 12 ans, et les marchés boursiers ont reflété étroitement cette croissance. Le PIB américain en 1967 était de 865 milliards de dollars, 55 ans plus tard, il est de 25,7 billions de dollars, soit plus de 28 fois plus qu’en 1967.

La Indice S&P 500 était de 91 en 1967. Il est maintenant d’environ 3 700.

Nous cherchons à investir dans des sociétés dont la croissance est deux fois plus rapide à un moment où nous estimons que le cours de leurs actions ne reflète pas leurs perspectives favorables.

Les actions sont également une excellente protection contre l’inflation. L’inflation est de nouveau à la une des journaux, mais elle a toujours été présente. Le pouvoir d’achat du dollar a chuté d’environ 50 % tous les 18 ans, en moyenne, au cours des 50 dernières années.

Bien que l’inflation fasse perdre de la valeur aux devises au fil du temps, elle a un impact positif sur les actifs corporels, les entreprises et la croissance économique. Cela signifie que les actions sont le meilleur moyen de contrer la dévaluation de votre argent.

Alors que la réponse simple pour lutter contre l’inflation est d’investir à long terme, le concept de capitalisation nous dit pourquoi. Lorsque votre épargne produit des rendements, la capitalisation permet à ces rendements de générer encore plus de rendements. Au fil du temps, cet effet fait boule de neige et les revenus augmentent à un rythme de plus en plus rapide.

Ainsi, si vous gagnez 7,2 % sur un investissement, soit le taux de croissance annuel historique du marché boursier (hors dividendes) des 60 dernières années, la croissance de votre investissement sera exponentielle. Vous aurez près de sept fois votre montant initial en 30 ans, 12 fois en 40 ans, et plus de 23 fois en 50 ans !

Je tiens également à souligner que la bourse est l’un des véhicules d’investissement les plus démocratiques – accessible à tous, contrairement à l’immobilier, au capital-investissement, aux fonds spéculatifs, etc. J’ai fondé Baron Capital en 1982 pour donner aux gens de la classe moyenne comme mes parents une chance de faire fructifier leurs économies. Aujourd’hui encore, 40 ans plus tard, c’est pourquoi je fais ce que je fais.

Ron Baron est président-directeur général de Baron Capitaleune entreprise qu’il a fondée en 1982. Baron a 52 ans d’expérience en recherche.