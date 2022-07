L’investisseur public singapourien Temasek publie son rapport annuel pour 2022

SINGAPOUR – Temasek Holdings a annoncé mardi que la valeur nette de son portefeuille était passée à 286,48 milliards de dollars (403 milliards de dollars singapouriens) fin mars, soit 22 milliards de dollars singapouriens de plus que l’année précédente, dépassant le record de l’année dernière.

Pourtant, l’investisseur public a averti que les perspectives de l’économie mondiale restent dans un “état fragile”.

“Dans l’incertitude des marchés mondiaux, nous avons régulièrement investi et désinvesti pour saisir des opportunités alignées sur les tendances structurelles à long terme”, a déclaré Temasek dans un communiqué. “Nous visons à construire un portefeuille résilient et tourné vers l’avenir, avec la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons.”

Dans son rapport annuel publié mardi, Temasek a déclaré que le rendement pour les actionnaires sur un an était de 5,81 % en dollars de Singapour. Les rendements pour les 20 ans et 10 ans étaient respectivement de 8% et 7% composés annuellement, a ajouté la société.

Au cours de l’exercice, la société a investi 61 milliards de dollars singapouriens et a cédé 37 milliards de dollars singapouriens.