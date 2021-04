Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague, est maintenant un cinq principales devises numériques d’une valeur marchande d’environ 49 milliards de dollars, selon CoinGecko.

Créé comme une parodie en 2013, le dogecoin est basé sur le mème «Doge», qui représente un chien Shiba Inu. Vendredi, le dogecoin a atteint un niveau record lorsqu’il a dépassé 28 cents et se négocie environ 38,5 cents à partir de vendredi à 11 h 40 HNE, selon CoinGecko. Dogecoin a rallié 400% cette semaine.

Alors, que pense le milliardaire crypto-taureau Mark Cuban de la soudaine montée en puissance?

« Je n’ai aucune idée de ce que cela signifie », a déclaré Cuban à CNBC Make It. « Mais je sais que l’offre et la demande sont invaincues. Donc, elle trouvera son niveau. »

En mars, Cuban a annoncé que son équipe NBA, les Dallas Mavericks, accepterait le dogecoin pour les achats, et au cours du mois dernier, les ventes de Mavericks en dogecoin ont augmenté de 550%, Cuban tweeté mardi.

« Nous avons maintenant vendu plus de 122k Doge en marchandise! » Cuban a déclaré sur Twitter. « Nous ne vendrons jamais un seul Doge. »

Pour comprendre le récent rallye de dogecoin, certains spéculent que c’est le résultat de l’échange de crypto-monnaie Coinbase rendu public mercredi, ce qui a également entraîné une augmentation des prix du bitcoin et de l’éther. D’autres attribuent sa flambée de prix aux récents tweets du PDG de Tesla, Elon Musk, qui font un clin d’œil à la phrase populaire de crypto-argot « à la lune ».

Cuban a déclaré en février que le dogecoin n’avait aucune valeur intrinsèque, mais qu’il « avait acheté pour quelques dollars » pour son fils de 11 ans, Jake.

Quoi qu’il en soit, cubain trouve qu’investir dans le dogecoin est «amusant».

« Si je devais choisir entre acheter un billet de loterie et #Dogecoin … j’achèterais #Dogecoin », Cuban tweeté en février. « Mais s’il vous plaît ne me demandez pas de choisir entre ça et quoi que ce soit d’autre. »

Cuban est un fervent partisan des crypto-monnaies. Il possède lui-même un portefeuille de bitcoins, d’Ethereum et d’autres pièces numériques et a investi dans de nombreuses entreprises du secteur.

