L’investisseur en démarrage Jason Calacanis lève des millions pour une participation dans Twitter

L’investisseur providentiel Jason Calacanis, l’un des premiers bailleurs de fonds d’Uber et de Robinhood, cherche à lever des dizaines de millions de dollars pour une participation dans Twitter dans le cadre de l’accord de 44 milliards de dollars d’Elon Musk pour acheter la société de médias sociaux.

“Nous recueillons maintenant des intérêts pour investir dans Twitter avec le projet d’Elon Musk de le rendre privé”, a écrit Calacanis dans un message sollicitant des fonds auprès de son réseau de particuliers fortunés. CNBC a consulté l’e-mail de Calacanis aux investisseurs potentiels.

L’investissement minimum requis pour participer est de 250 000 $, a écrit Calacanis, ajoutant que les frais qu’il perçoit pour l’accord totaliseront environ 18 000 $. En tant que gestionnaire du fonds, il demande également 10 % du portage, ou les gains provenant de l’investissement.

Calacanis est un ami de longue date et un fan de Musk, exprimant souvent son soutien au PDG de Tesla sur ses podcasts, This Week in Startups et The All-In Podcast. Calacanis a même rejoint Musk l’année dernière à New York, lorsque le célèbre PDG était l’hôte invité de “Saturday Night Live”.

“#SNL la répétition était incroyable”, a écrit Calacanis dans un tweet. “Toute la production était incroyable à voir.”

De plus, les dépôts d’un recours collectif d’actionnaires contre Tesla et Musk suite à la proclamation préalable du PDG sur Twitter selon laquelle il prenait Tesla en privé ont récemment révélé des messages texte amicaux entre Calacanis et Musk au plus fort de la controverse de 2018.

Calacanis a demandé à Musk, “vous tenez bon ? On dirait que vous avez eu une semaine intense”, et a dit dans un autre que les gens “font juste des bêtises” à son sujet. “C’est dingue”, a-t-il écrit. Il a également dit à Musk qu’il “avait mis en échec ces petits b—–“, faisant référence aux critiques de Tesla et aux vendeurs à découvert.

Un juge dans cette affaire a conclu que Musk avait sciemment fait de fausses déclarations concernant le “financement garanti” d’un accord de privatisation de Tesla.

Musk, la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de plus de 200 milliards de dollars, a rassemblé des fonds d’amis et de groupes d’investisseurs suite à son accord en avril pour acheter Twitter. Un dépôt la semaine dernière a révélé qu’il avait obtenu plus de 7 milliards de dollars d’un groupe qui comprenait le co-fondateur d’Oracle et directeur de Tesla, Larry Ellison, les sociétés de capital-risque Sequoia et Andreessen Horowitz et la plateforme de cryptographie Binance.