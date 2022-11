L’investisseur de Twitter Chris Sacca dit qu’Elon Musk est “seul en ce moment”

Le capital-risqueur Chris Sacca, l’un des premiers investisseurs en Twitter et l’un des premiers évangélistes du site, affirme qu’Elon Musk a besoin de personnes autour de lui qui sont prêtes à “dire un peu de vérité au pouvoir”, car les problèmes de l’entreprise sont trop importants pour qu’il puisse les résoudre seul.

Dans un fil de tweet lundi, Sacca a déclaré qu’il avait toujours admiré Musk et il a fait référence au constructeur de voitures électriques Tesla comme “monde positif”. Sacca est le fondateur de Lowercarbon Capital, une entreprise qui investit dans les énergies alternatives et les technologies durables.

“Son succès à ce jour n’est pas un accident”, a écrit Sacca à ses 1,6 million de followers.

Mais les défis qui accompagnent la gestion d’un service de messagerie sociale populaire comme Twitter nécessitent un niveau de nuance et de compréhension humaine que Musk n’a pas démontré jusqu’à présent, a écrit Sacca.

“Les batteries, les moteurs, les fusées, les tunnels et les panneaux solaires ont définitivement de bonnes et de mauvaises réponses”, a écrit Sacca. “Les critères de succès peuvent être objectivement mesurés.”

La création de politiques efficaces nécessite de faire appel à des personnes ayant des points de vue différents qui sont autorisées à se défier, selon Sacca. Et pour que le PDG de Tesla réussisse, il a besoin de personnes dans son orbite intérieure pour lui donner des commentaires honnêtes et francs et l’aider à identifier les erreurs.

“La seule façon dont je vois que cela se produise est que quelqu’un autour d’Elon puisse dire la vérité au pouvoir et compléter ses instincts audacieux et ambitieux avec une nuance désespérément nécessaire”, a déclaré Sacca. “Les humains ne sont pas des problèmes de mathématiques et de physique.”

Bien que Sacca ait déclaré qu’il n’avait “jamais été fan”, de Mark Zuckerberg, le PDG de la société mère de Facebook Méta il garde au moins des “gens intelligents autour” qui lui offrent occasionnellement des conseils.

La “dure vérité” pour Musk est qu'”il est tout seul en ce moment et qu’il gère ça”, a écrit Sacca.

Alors que Sacca est préoccupé par l’avenir de l’application qu’il a soutenue pour la première fois en 2006, il aimerait voir Musk prendre de meilleures décisions pour le bien de l’entreprise.

“Twitter ne va pas s’améliorer pour les utilisateurs, les annonceurs ne reviennent pas à grande échelle, et son énorme investissement ne va tout simplement pas porter ses fruits à moins qu’il n’y ait un véritable dialogue menant à des progrès et à une stabilité réfléchis”, a écrit Sacca.

