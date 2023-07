L’investisseur de Tesla a réalisé un gain de 14 800 % grâce à un analyste de 27 ans

Owuraka Koney fait partie d’un groupe d’élite à Wall Street : ceux qui ont prévu le potentiel de croissance sauvage de Tesla Inc. avant même qu’il ne soit rendu public.

Koney n’avait que 25 ans lorsqu’il est tombé sur le jeune constructeur de véhicules électriques alors qu’il recherchait d’autres sociétés pour Jennison Associates. Il a été immédiatement séduit par la vision de Tesla et, à 27 ans, a réussi à convaincre ses collègues de Jennison de parier sur l’action.

Une douzaine d’années et quelque 14 800 % plus tard, Koney n’est pas satisfait. Il voit encore beaucoup de place pour des gains supplémentaires alors que la société lance un « tsunami » de nouvelles voitures dans les années à venir. Dans le même temps, il s’attend à ce que l’industrie automobile subisse une consolidation massive alors qu’elle s’éloigne des moteurs à combustion.

Koney, parlant pour la première fois publiquement de la façon dont Jennison a construit une position Tesla d’une valeur actuelle de 5,9 milliards de dollars, a déclaré que la société dirigée par Elon Musk avait développé tôt une expertise en matière de véhicules électriques et avait affiné ses produits, se positionnant parmi les survivants. Koney pense que d’ici 2026, Tesla pourrait produire le double des quelque 2 millions de voitures qu’elle devrait livrer cette année. Cela lui permettra de poursuivre sa croissance, même si les notions rêveuses de voitures entièrement autonomes restent à des années.

« Ils sont principalement une entreprise automobile aujourd’hui. C’est ce qui génère la majorité de leurs revenus », a déclaré Koney. « Dans quelques années, ce sera toujours le cas. »

Lorsque Tesla publiera ses résultats trimestriels mercredi, Koney ne s’inquiétera pas particulièrement de la volatilité apparemment constante de l’entreprise. Les résultats seront un baromètre de l’efficacité d’une série de baisses de prix sur un marché de plus en plus encombré, dans lequel les constructeurs automobiles traditionnels et les startups introduisent constamment des alternatives au modèle 3 et au modèle Y, les deux véhicules de travail de Tesla.

Koney a déclaré qu’il envisageait davantage d’ici trois ans, lorsqu’il s’attend à ce que les voitures Tesla de nouvelle génération sortent d’une chaîne de montage nouvellement construite au Mexique. Il voit ces modèles fabriqués à bas prix à des volumes élevés, mettant des investisseurs comme Jennison en ligne pour une autre aubaine de Musk.

Rencontre par hasard

Koney n’avait aucune expérience réelle dans l’industrie automobile lorsqu’il a rencontré Tesla pour la première fois. Il est né au Ghana et a passé une partie de son enfance en Gambie. Son père était juge et sa mère travaillait pour Ghana Airways. Après avoir étudié l’économie et les sciences politiques au Williams College, il a obtenu son premier emploi dans la finance en tant qu’analyste aérospatial chez UBS Group AG.

Jennison, un gestionnaire affilié de PGIM avec environ 175 milliards de dollars sous gestion, a embauché Koney en 2007 pour couvrir le secteur industriel. Deux ans plus tard, l’analyste a entrepris une tournée nationale de l’écosystème des véhicules électriques pour comprendre pourquoi l’une des entreprises qu’il a suivies, Johnson Controls Inc., envisageait de créer une entreprise de batteries lithium-ion. L’une des startups qu’il a visitées l’a tellement impressionné qu’il a commencé à formuler une toute nouvelle idée d’investissement.

Lorsque Koney a rencontré Tesla dans son magasin de détail de la Silicon Valley, Deepak Ahuja, alors directeur financier de Tesla, a déclaré que la société allait d’abord pénétrer le marché haut de gamme, où les consommateurs étaient prêts à payer une prime pour un véhicule électrique. Ensuite, ils feraient baisser le marché le plus rapidement possible, augmentant le volume et abaissant le prix de chaque modèle successif.

Koney est reparti optimiste, mais Tesla faisait toujours face à de nombreux risques. Il a surveillé de près l’entreprise au fur et à mesure qu’elle se renforçait. En avril 2010, le constructeur automobile a reçu un prêt à faible taux d’intérêt de 465 millions de dollars du département américain de l’énergie – une bouée de sauvetage alors qu’il créait la Model S. Un mois plus tard, Tesla a acheté une usine fermée autrefois détenue par une joint-venture entre General Motors et Toyota Motor Corp. En juin, Tesla est devenue publique à 17 dollars l’action, valorisant la société à environ 1,7 milliard de dollars.

Koney a rencontré d’autres dirigeants, dont son directeur de la technologie de l’époque, JB Straubel, et son concepteur en chef, Franz von Holzhausen. En 2011, convaincu que Tesla était « pour de vrai », il était temps pour lui de présenter l’idée à Jennison.

« Owuraka croyait que Tesla allait révolutionner l’industrie automobile », a déclaré Kathleen McCarragher, responsable des actions de croissance chez Jennison. « Il avait une profonde compréhension de l’importance des avantages concurrentiels de Tesla. »

Parmi les facteurs que Koney a soulignés à l’équipe, il y avait le fait que Tesla avait créé son propre système de batterie, avait des avantages structurels en termes de coûts par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels et avait une « culture d’entreprise unique qui pouvait créer des solutions innovantes », a déclaré McCarragher.

Jennison détient plus de 20 millions d’actions Tesla, ce qui en fait l’un des plus gros investisseurs de la société. Le gestionnaire d’actifs a refusé de dire à quel point son pari sur Tesla a été rentable au fil des ans, invoquant des problèmes de conformité. L’action a gagné plus de 135 % en 2023 et a augmenté de 14 853 % depuis la mi-2011, lorsque Jennison a divulgué pour la première fois sa participation initiale dans un dossier réglementaire.

Haute volatilité

Pendant près d’une douzaine d’années, Koney a surfé sur les vagues de volatilité qui vous retournent l’estomac, une expérience similaire à l’autre société qu’il a identifiée comme un géant potentiel au début de son séjour chez Jennison : Netflix Inc. Peu d’actions sont aussi polarisantes que Tesla, et chacune La journée commence par absorber le flux d’actualités, vérifier Reddit et « rôder de manière agressive » sur Twitter.

Certains des hauts et des bas ont été déclenchés par Musk lui-même, et dans les coulisses, Koney s’est retrouvé en désaccord avec le multimilliardaire.

En 2016, Tesla voulait acquérir SolarCity, un installateur de panneaux solaires sur le toit dirigé par les cousins ​​​​de Musk. Certains investisseurs ont hésité : Tesla était en train de travailler sur la Model 3, sa première voiture grand public, et l’accord semblait inopportun.

Alors que Tesla faisait pression sur les actionnaires pour obtenir leur soutien, la société a organisé une conversation téléphonique entre Koney et Musk. L’analyste se précipitait vers sa petite fille lorsque l’appel du PDG est arrivé. Sa mère, qui aidait à la garde des enfants, a décroché lorsque Koney a franchi la porte et lui a dit que « ce type appelé Elon » était au téléphone.

Les actionnaires ont massivement approuvé l’accord de SolarCity ; Jennison a voté contre. Le solaire n’est toujours pas une grande partie de l’activité énergétique de Tesla, où une grande partie de l’excitation est concentrée sur les batteries Megapack de l’entreprise pour les services publics.

« Je n’étais pas fan de cet accord, et je ne le suis toujours pas », a déclaré Koney. « J’aime Elon. Mais je ne suis pas un fanboy en soi. Nous ne nous contentons pas de tout signer. »

En 2018, Tesla était dans une période de montée en puissance de la fabrication si éprouvante et à forte intensité de capital, Musk l’a appelée « l’enfer de la production ». Selon le récit du PDG, la société était à quelques semaines de la faillite et les principaux dirigeants ont démissionné.

C’était aussi l’année où Musk a notoirement tweeté qu’il envisageait de privatiser Tesla à 420 $ et avait « un financement sécurisé ». Koney a envoyé un e-mail à Tesla et a finalement été déposé par des investisseurs qui ont poursuivi Musk devant un tribunal fédéral (la transcription de la déposition de l’analyste est scellée).

Le début de 2019 a été tout aussi difficile : Tesla a fermé des magasins et manqué ses objectifs de livraison, et Ahuja est parti. Mais Koney a vu le deuxième trimestre de l’année comme un tournant : Tesla est devenu un flux de trésorerie positif, prouvant qu’il pouvait construire le modèle 3 et gagner de l’argent. C’est toujours la seule entreprise américaine avec une activité EV rentable.

Tesla n’est pas à l’abri des risques. La société elle-même dit qu’elle dépend fortement de Musk, qui est également le PDG de Space Exploration Technologies Corp. En octobre, il a acquis Twitter Inc. pour 44 milliards de dollars. Ce mois-ci, il a annoncé l’équipe de direction de xAI, sa dernière startup.

« Elon est un grand moteur du succès de Tesla », a déclaré Koney. « Moins il passe de temps sur Twitter et plus il passe de temps sur Tesla, je suis content. »

Auto-conduite complète

En mars, Tesla a fait une longue présentation aux investisseurs au siège social et à l’usine de la société à Austin, et Musk a partagé la scène avec plusieurs autres dirigeants. Koney était là en personne, prêtant une attention particulière aux plus de 160 diapositives présentées par Tesla.

Outre l’étendue des talents exécutifs, le plus grand avantage de Koney était le processus d’assemblage « sans boîte » que Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile de Tesla, a souligné. Il a déclaré que l’entreprise s’éloignerait des méthodes complexes et lourdes que l’industrie utilise depuis plus d’un siècle, éliminant des centaines de pièces et simplifiant les processus d’assemblage. Koney pense qu’Optimus, le robot humanoïde de Tesla, pourrait finalement être mis au travail sur des chaînes de production pour installer des sièges et des panneaux intérieurs.

Cela pourrait réduire les coûts, ce qui serait particulièrement utile car Musk réduit les prix des modèles Tesla pour continuer à augmenter les ventes alors que d’autres constructeurs automobiles lancent des vagues de véhicules électriques concurrents.

Bien que ces réductions exercent une pression sur les marges bénéficiaires, Musk a déclaré que l’entreprise pourrait gagner tellement d’argent sur les logiciels de conduite autonome à l’avenir qu’elle n’a pas besoin de faire des retours initiaux sur les ventes de véhicules. Le PDG a depuis longtemps fait de nobles déclarations sur les voitures alimentées par l’IA qui ne se sont pas concrétisées.

Koney pense que Full Self-Driving Beta – le nom de Tesla pour son logiciel d’assistance à la conduite – s’améliore progressivement et nécessite moins d’interventions du conducteur. Il devrait savoir : Il a un modèle X avec FSD Beta et le conduit régulièrement à Manhattan.

« Il est extrêmement prudent avec les piétons, ce qu’il devrait être », a déclaré Koney. « Il y a du chemin à parcourir avant que FSD ne fonctionne dans une ville comme New York, sans parler d’un endroit comme Mumbai. »

Plus optimiste pour Koney est le fait que Tesla construit une nouvelle usine au Mexique qui fabriquera ses voitures de nouvelle génération.

Bien que les détails soient rares – les véhicules étaient enveloppés de draps blancs lors de sa journée des investisseurs – Tesla s’attend à ce qu’ils soient des produits gagnants. L’entreprise veut fabriquer 20 millions de véhicules par an d’ici 2030 et aura besoin de modèles moins chers et à grand volume pour y parvenir.

C’est loin de 2009, lorsque Koney était enthousiasmé par le fabricant de véhicules électriques naissant, mais une grande partie de Wall Street s’est demandé si l’entreprise était viable.

« Quand je regarde Tesla aujourd’hui, je ne m’inquiète plus pour la survie », a déclaré Koney. « C’est juste une question de savoir à quel point ils réussiront. »

