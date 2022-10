L’investisseur climatique qui a fait le bon pari d’Exxon sur la façon de battre le marché

“En tant qu’investisseurs, nous aimons parler de Google et d’Amazon, mais là où les rendements seront vraiment générés au cours de la prochaine décennie, nous nous tournons vers l’agriculture, l’automobile et l’énergie”, a déclaré Grancio.

La ExxonMobil La campagne aborde les grands thèmes : avoir la bonne gouvernance en place pour accompagner les entreprises à travers de grands changements de systèmes, faire les bons investissements et éviter les mauvais. “Nous sommes entrés dans Exxon en tant qu’investisseur parce que nous savions que si elle est intelligente et a la bonne gestion pour la transition énergétique et comment l’entreprise est valorisée après la transition énergétique, ce sera formidable pour les actionnaires”, a-t-elle déclaré. “Nous pensons que la campagne d’ExxonMobil concerne la gouvernance et le capitalisme à long terme”, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui PDG, Grancio ne veut pas que l’entreprise soit définie par le titre d’Exxon, mais plutôt par une approche d’investissement à long terme qui est un modèle pour la façon dont les entreprises devraient penser à d’énormes changements de systèmes comme la transition énergétique, et comment les investisseurs devraient accéder au valeur qui sera créée par les entreprises qui l’obtiennent, et faire évoluer les entreprises transformées.

Jennifer Grancio était parmi les leaders d’Engine No. 1, la société d’investissement parvenue axée sur le climat et la transition énergétique, qui a battu ExxonMobil lors d’une course aux procurations en 2021 bouleversée que peu de gens ont vu venir. Ce que Engine No. 1 a décidé de faire ensuite était peut-être aussi surprenant : s’éloigner de l’approche de l’investisseur activiste qui a si bien fonctionné pour gagner des sièges au conseil d’administration du géant pétrolier et gazier.

“Les gens connaissent Tesla, mais ils oublient GM et Ford”, a déclaré Grancio.

“Nous aurons cette énorme transition et elle a besoin d’échelle, et cela représente des millions et des millions de voitures et il y a une énorme marge de manœuvre pour que des opérateurs historiques comme GM et Ford participent à la création et à la satisfaction de toute cette demande”, a-t-elle déclaré. Cela ne signifie pas que Tesla ne sera pas gagnant, a-t-elle ajouté, mais GM et Ford le seront également, a déclaré Grancio.

Ne vous contentez pas d’être un investisseur de fonds indiciels

Le moteur n° 1 a un ETF indiciel passif – Grancio faisait partie des hauts dirigeants de l’activité BlackRock iShares ETF avant de rejoindre Engine No. 1 – mais elle avertit les investisseurs que de la même manière qu’ils peuvent se concentrer sur Tesla et oublier le reste du secteur automobile, ils vont manquer gros opportunités d’investissement si elles respectent les pondérations du portefeuille de l’indice.

“Si vous laissez votre argent dans un fonds indiciel passif, ou si vous n’achetez que des actions de super-croissance, vous aurez un énorme problème dans votre portefeuille”, a-t-elle déclaré. “Les investisseurs sous-pondèrent les grandes idées de transition si elles sont dans les indices”, a-t-elle ajouté.

Grancio a déclaré que détenir le marché dans un fonds indiciel permet aux investisseurs d’utiliser leur pouvoir de vote d’actionnaire pour générer des résultats, ce qu’il a fait en s’associant à de nombreux grands actionnaires institutionnels pour affronter Exxon, mais bon nombre des plus grands jeux de transition, de l’énergie au transport, sont sous-pondérés pour la majorité des investisseurs en raison de l’utilisation des fonds indiciels.

Un autre grand exemple qu’elle a cité est l’agriculture, et une entreprise qui, selon elle, fait les choses correctement : Deere . “Cela rend les tracteurs et les tracteurs sales, mais si nous inversons cela et pensons à l’impact et à la crise alimentaire mondiale et à sa résolution, les pas de Deere vers l’agriculture de précision sont meilleurs pour le climat, le rendement et les performances financières des agriculteurs”, a-t-elle déclaré. Deere construit une entreprise pour résoudre un énorme problème systémique qui a également une perspective d’investissement d’impact, a-t-elle déclaré.

Investir toujours dans les grandes sociétés pétrolières et s’attendre à ce que la transition énergétique prenne “un peu plus de temps”

Grancio dit que le travail de Engine No. 1 avec Exxon est un signe que l’investissement ESG fonctionne. “Regardez l’appréciation de différentes sociétés dans le secteur de l’énergie et Exxon a plus que doublé, nettement plus que ses pairs, et ce n’était pas seulement le prix du pétrole”, a-t-elle déclaré.

Elle a également cité Oxy (anciennement Occidental Petroleum) qui a été un leader dans le domaine de la transition énergétique et a plus que doublé en 2022 “parce qu’il est différent de ses pairs”, a-t-elle déclaré. “Nous pensons qu’il s’agit fondamentalement de problèmes d’investissement”, a-t-elle ajouté. Un autre facteur important qui a rendu Oxy différent de ses pairs : un investissement massif réalisé par Warren Buffett dans l’entreprise.

Le moteur n ° 1 continue d’être un propriétaire actif de sociétés énergétiques, travaillant sur bon nombre des mêmes problèmes que chez Exxon, même s’il ne s’agit pas d’une guerre par procuration : gérer l’allocation des capitaux, fixer des objectifs clairs en matière d’émissions et investir dans les entreprises d’énergie verte. .

Mais elle dit que la dernière année au cours de laquelle le prix du pétrole a grimpé en flèche à la suite de la guerre en Ukraine et des pénuries critiques d’énergie en Europe ont été révélées signifie que la transition énergétique “sera probablement un peu plus longue”.

“Les gens utilisent des combustibles fossiles et nous n’avons pas fait cette transition, et si nous avons besoin d’actifs de combustibles fossiles, nous avons besoin qu’ils soient gérés par les plus grandes entreprises d’une manière qui regarde également les nouvelles technologies pour maintenir la valeur après la transition, quand nous allons ont davantage besoin d’énergies renouvelables et de captage du carbone », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi elle continue de voir les grandes sociétés énergétiques comme une opportunité d’investissement. “Ils savent comment faire ces choses à grande échelle. Nous devons fournir de l’énergie au monde aujourd’hui, mais à mesure que nous arrivons de l’autre côté de la transition énergétique, la façon dont ils traitent ces problèmes sera nécessaire pour qu’ils aient toujours un grand entreprise », a-t-elle déclaré. “Nous pensons qu’il y a beaucoup de place pour travailler de manière constructive avec les entreprises sur ces questions.”

La relocalisation de la fabrication aux États-Unis devrait être une nouvelle priorité

Bien que cela ne s’intègre pas parfaitement dans une boîte ESG comme le climat, Grancio a déclaré que l’une des plus grandes opportunités d’investissement à l’avenir qu’elle recherche serait les entreprises américaines de fabrication, de transport et de logistique liées à une énorme résurgence de la production et de la fabrication nationales.

“Les investisseurs ne détiennent pas de chemins de fer, ne présumant pas que les voitures ou les puces seront fabriquées aux États-Unis”, a-t-elle déclaré.

Jeudi, le président Biden a vanté un plan de IBM d’investir 20 milliards de dollars dans la fabrication de puces basée à New York, deux jours après Technologie Micron annoncé jusqu’à 100 milliards de dollars d’investissements dans le secteur semi-manufacturier dans l’État.

Sans fournir de détails, elle a déclaré que Engine No. 1 créera un investissement dans le futur autour de l’opportunité d’investir dans la chaîne d’approvisionnement américaine. “Nous allons faire quelque chose”, a-t-elle dit.

La renaissance de l’industrie manufacturière aux États-Unis est, en un sens, une forme de « changement de système », car la mondialisation des décennies précédentes est perturbée. Et cela correspond à la discipline globale du moteur n ° 1. “Nous pensons vraiment qu’il faut comprendre les systèmes et les entreprises à un niveau approfondi pour faire de bons choix. L’investissement ne devrait jamais être idéologique. Il devrait s’agir de comprendre ces entreprises et la façon dont les industries évoluent”, a-t-elle déclaré. Et à une époque de graves réactions politiques contre les investissements ESG axés principalement sur les sociétés énergétiques et le changement climatique, elle a ajouté : “J’espère que nous ne laisserons pas le théâtre nous gêner à ce sujet.”