« Quelqu’un nous a pointé vers Hometown International (HWIN), qui possède une seule charcuterie dans le New Jersey rural … HWIN a atteint une capitalisation boursière de 113 millions de dollars le 8 février », a écrit Einhorn dans la lettre de jeudi. « Le principal actionnaire est également le PDG / directeur financier / trésorier et un directeur, qui se trouve être également l’entraîneur de lutte du lycée voisin de la charcuterie. Le pastrami doit être incroyable. »

Le fils de Coker basé à Hong Kong, Peter Coker Jr., est président de Hometown International, dont Your Hometown Deli à Paulsboro, New Jersey, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 35 000 dollars au cours des deux dernières années combinées.

Un investisseur clé dans une mystérieuse entreprise de 100 millions de dollars qui ne possède qu’une petite épicerie fine du New Jersey a des antécédents de problèmes juridiques et des liens avec plusieurs personnes condamnées au criminel ou sanctionnées par les régulateurs.

Coker Sr.est l’un des nombreux actionnaires clés de Hometown International mentionné dans les dépôts de la Securities and Exchange Commission, tout comme les entités de Hong Kong et de Macao, en Chine.

Les dépôts publics montrent que les entités à Hong Kong sont toutes situées au même étage du même bâtiment là-bas. C’est également le cas des entités de Macao. À Hong Kong, un investisseur nommé Manoj Jain, de Maso Capital Partners, a le pouvoir de vote et d’investissement exclusif sur les actions de Homeland International détenues par chacune des trois entités, selon les archives.

Coker détient personnellement 63 334 actions ordinaires de la ville natale, avec des bons de souscription pour 1,26 million d’actions supplémentaires. La propre société de Coker Sr., Tryon Capital, reçoit 15 000 $ par mois dans le cadre d’un contrat de consultation avec Hometown.

Coker Sr.a lui-même été poursuivi pour prétendument cacher de l’argent aux créanciers et fraude liée aux affaires. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles dans ces affaires, dont l’une a été réglée à l’amiable ces dernières années en Caroline du Nord. Il n’a pas retourné de demandes répétées de commentaires de CNBC.

Son associé à Tryon Capital, Peter Reichard, en 2011, a plaidé dans une affaire pénale qui a conduit à sa condamnation pour un stratagème pour contribuer illégalement des milliers de dollars à la campagne réussie de 2008 de Bev Perdue, qui a été élue cette année-là comme première femme gouverneur de Caroline du Nord.

Le projet impliquait l’utilisation d’un faux contrat de conseil entre Tryon Capital Ventures et un franchisé de restauration rapide qui souhaitait soutenir Perdue. Coker Sr. n’a pas été inculpé dans cette affaire.

Reichard est également membre directeur, avec Coker Sr., dans une entité appelée Europa Capital Investments, qui détient 90 400 actions ordinaires de Hometown International, et a des bons de souscription pour 1,9 million d’actions supplémentaires.

Une note de bas de page dans le rapport annuel de Hometown, déposé le mois dernier auprès de la SEC, indique que Coker Sr. et Reichard «ont un pouvoir de vote et d’investissement conjoint sur les titres de la société détenus par Europa».

Reichard n’a pas retourné un appel demandant un commentaire.

Deux ans avant son accord de plaidoyer de 2011, Reichard a appris grâce à un test ADN que son père était le célèbre chef spirituel et Ram Dass, l’auteur du best-seller « Be Here Now ». Dass, qui alors qu’il travaillait dans les années 1960 en tant que professeur de psychologie à Harvard sous son nom de l’époque Richard Alpert, est devenu avec Timothy Leary un chercheur de premier plan sur le LSD. Il a ensuite voyagé en Inde, où il est devenu un disciple d’un gourou.

Coker Sr., quant à lui, était un joueur de basket-ball vedette à la North Carolina State University après une brillante carrière au lycée dans sa ville natale d’Allentown, en Pennsylvanie, et avant de lancer sa carrière dans les affaires. À un moment donné, il a aidé à superviser les investissements des fonds de pension à Bethlehem Steel, aujourd’hui disparue, en Pennsylvanie, selon sa biographie en ligne.

Il a également été confronté à de nombreux problèmes juridiques au fil des ans, y compris au-delà du domaine des affaires.

En août 1992, Coker Sr., alors âgé de 49 ans, a été arrêté à Allentown et accusé de « prostitution et autres délits après s’être soi-disant exposé à trois filles alors qu’il circulait à l’école centrale », The Morning Call a rapporté à l’époque.

Le journal, citant la police, a rapporté que Coker avait conduit jusqu’à deux sœurs, âgées de 14 et 10 ans, et leur cousine de 15 ans alors qu’elles étaient assises sur leur porche près d’une école primaire, et « les avait appelées à la voiture et ont essayé de leur proposer. «

Coker Sr. aurait rapidement conduit sa BMW aux filles, a déclaré le journal. La jeune fille de 14 ans a dit à The Morning Call que pour gagner du temps, elle a pointé du doigt sa mère, qui était dans la rue, et lui a dit: «Elle prendra soin de vous».

La mère de la fille s’est alors approchée de la voiture et a essayé de faire sortir Coker Sr., en lui arrachant une touffe de cheveux, ont déclaré la fille et la police au journal.

Coker Sr., qui a été attrapé peu de temps après, a également été accusé de corruption de mineurs et d’obscénité ouverte dans cette affaire, a rapporté The Morning Call dans l’article, qui notait l’adresse de Coker à l’époque, qui apparaît dans les archives publiques.

Les dossiers détaillant l’issue de cette affaire n’étaient pas accessibles au public.

Malcolm Gross, un avocat d’Allentown qui représentait auparavant Coker Sr., a déclaré lundi à CNBC qu’il avait référé l’homme d’affaires à un avocat de la défense pénale bien connu à Allentown après l’arrestation de Coker dans l’affaire d’exposition à la pudeur. Cet avocat est décédé à la fin des années 1990.

La police d’Allentown a déclaré lundi qu’une vérification de leurs dossiers n’avait pas permis de trouver des enregistrements de l’arrestation de Coker.

Gross avait représenté Coker Sr. dans un litige où il était poursuivi par American Express Bank pour près de 900 000 $ de dettes impayées.

American Express Bank a accusé en 1992 Coker Sr. d’avoir transféré frauduleusement des centaines de milliers de dollars d’actifs pour empêcher le recouvrement de l’argent qu’il devait à la banque. La banque l’a également accusé d’avoir déposé son bilan de mauvaise foi, étant donné le fait, selon American Express, qu’il était solvable au moment de ce dépôt.

Toujours en 1992, The Morning Call a rapporté qu’une société qui possédait des magasins de meubles Unclaimed Freight avait réglé une action en justice contre Coker. Sr. et un autre ancien dirigeant de l’entreprise, qui ont été accusés d’avoir pris au moins 1 million de dollars de la société à tort.

Coker Sr. avait été vice-président de l’entreprise, et sa femme, Susan, était également un défendeur dans l’affaire, où il a été allégué qu’elle avait reçu près de 43 000 $ en loyer pour une grange sur leur propriété à Macungie, en Pennsylvanie.

« Nous n’avions pas fait ce que Valley Advisors avait réclamé, donc cette résolution est bonne pour toutes les parties », a déclaré Coker dans un communiqué de presse à l’époque.