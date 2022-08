L’investisseur activiste Ryan Cohen finalise la vente prévue de la participation de Bed Bath & Beyond, l’action chute de 30%

L’investisseur activiste Ryan Cohen a quitté son poste dans le détaillant Bed Bath & Beyond, selon un dossier de titres publié jeudi après-midi.

La dépôt montre que RC Ventures de Cohen a vendu ses actions mardi et mercredi à une fourchette de prix entre 18,68 $ par action et 29,22 $ par action. L’entreprise a également vendu ses options d’achat. Cohen a déclaré dans un dossier plus tôt cette semaine qu’il avait l’intention de vendre ses avoirs en actions meme.

Les actions de l’action ont chuté de 35% en négociation prolongée, ajoutant à une perte de près de 20% lors de la séance de négociation régulière de jeudi.

Cohen, cofondateur de Chewy et président de GameStop, a acheté plus de 7 millions d’actions et d’options d’achat de Bed Bath & Beyond plus tôt cette année. La société a ajouté des membres du conseil d’administration choisis par Cohen et a expulsé son PDG après que RC Ventures a révélé sa participation.

Cohen a initialement acheté ses actions de Bed Bath & Beyond à une moyenne d’environ 15,34 $ par action.

Dans un communiqué publié mercredi, Bed Bath & Beyond a déclaré avoir conclu un “accord constructif” avec RC Ventures en mars et explorait des changements potentiels à sa structure financière.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont grimpé en flèche ce mois-ci, alimentées en partie par les commerçants de détail dans une renaissance apparente de l’engouement pour le commerce des mèmes. Les actions avaient augmenté de plus de 200 % en août à la clôture de jeudi.

Bed Bath & Beyond a connu un volume de transactions anormalement élevé ce mois-ci, et l’action est devenue le principal sujet de conversation sur la page WallStreetBets de Reddit. L’action a un intérêt court élevé, ou des paris qu’elle déclinera faits par les fonds spéculatifs, ce qui était l’une des principales qualités des noms qui ont grimpé en flèche pendant l’engouement pour les actions meme de 2021.

L’intérêt des investisseurs particuliers s’est manifesté malgré les difficultés fondamentales de l’entreprise. Bed Bath & Beyond a annoncé en juin que ses ventes nettes du premier trimestre avaient diminué de 25% d’une année sur l’autre, entraînant une perte nette de 358 millions de dollars. La société a également déclaré un flux de trésorerie d’exploitation négatif d’environ 400 millions de dollars.

La principale préoccupation est que ses liquidités pourraient se tarir et que l’entreprise doit lever de nouveaux capitaux pour rester à flot.

Bed Bath & Beyond a déclaré environ 108 millions de dollars en trésorerie et équivalents au cours de son premier trimestre fiscal, contre 1,1 milliard de dollars l’année précédente.

La société avait tiré sur sa facilité de crédit renouvelable existante de 1 milliard de dollars basée sur les actifs de JPMorgan Chase, selon son dernier dépôt trimestriel auprès de la Securities and Exchange Commission.

Mais à mesure que les actifs qui ont été utilisés comme garantie pour cette installation ABL perdent de la valeur, Bed Bath & Beyond fera face à une pression accrue de la part de ses prêteurs pour réduire les coûts et trouver de l’argent ailleurs.

—CNBC Laurent Thomas contribué à ce reportage.