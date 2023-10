L’investisseur activiste Nelson Peltz se bat à nouveau pour un siège au conseil d’administration de Disney

Huit mois après abandonnant son offre Pour rejoindre le conseil d’administration de Walt Disney, Nelson Peltz a changé d’avis. L’investisseur activiste est de retour – avec une participation plus importante dans l’entreprise – pour demander un siège à la table du conseil d’administration.

Pourquoi la conférence des développeurs Apple pourrait signaler une opportunité d’achat d’actions Disney

Le regain d’intérêt de Peltz pour rejoindre le conseil d’administration intervient après qu’il ait progressivement augmenté sa participation dans le géant du divertissement pour atteindre 2,5 milliards de dollars. le Wall Street Journal a rapporté hier (8 octobre).

Il s’est passé beaucoup de choses ces mois-ci, depuis Disney’s des efforts de restructuration aléatoires en interne aux luttes plus larges de l’industrie en raison des mois de grèves d’écrivains et d’acteurs. Le titre de Mouse House a chuté de plus de 16 % à l’époquedonnant à l’investisseur de 80 ans et à son groupe Trian plus de munitions pour leur guerre en matière de gouvernance d’entreprise.

Ouverture des candidatures en décembre.

Graphique : la chute des actions de Disney

Un grand chiffre : les actions Disney de Nelson Peltz

30 millions: Le nombre de slièvres que Peltz possède dans Disney, en hausse de environ 6,4 millions au cours du trimestre terminé le 30 juin

Nelson Peltz obtiendra-t-il un siège au conseil d’administration de Disney cette fois-ci ?

Malgré sa vigueur implacable, Peltz ne sera pas un favori.

Selon Disney, Peltz et Isaac Perlmutter, OMS était président de Disney Merveille Edivertissementavait a rivalisé pour que Peltz soit ajouté au conseil d’administration à Lea20ème jour fois depuis juillet 2022, mais en vain. Dans une présentation aux investisseurs le 17 janvier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unistla société a fait valoir Peltz « ne comprend pas les activités de Disney et n’a pas les compétences et l’expérience nécessaires pour aider le conseil d’administration,» ajouter qu’il n’a aucune expérience dans les médias ou la technologie à grande capitalisation.

Disney également démystifié L’affirmation de Peltz de non bouleverser l’ordre de direction des entreprises dans lesquelles il a été impliqué, en évoquant le cas de Jeff Immelt, PDG de GEqui Peltz évincé de son poste de PDG il y a quelques années.

Une brève chronologie des récentes difficultés de Disney

9 février : Disney annonce 7 000 licenciements dans le cadre de son plan de restructuration réduire de 5,5 milliards de dollars les coûts annuels

16 juin : Christine McCarthy, directrice financière annonce qu’elle est démissionner.

13 juillet : Bob Iger, PDG de Boomerang se dit ouvert à l’idée de Disney vendre des actifs de télévision linéaire en difficultéy compris ABC, et obtenir un «partenaire stratégique» à bord pour ESPN.

10 août : Deuxième-résultats du trimestre sont prometteurs pour Disney parcs mais montrent que les clients du streaming disparaissent.

15 septembre : Byron Allen, entrepreneur en médias révèle son offre de 10 milliards de dollars pour acheter le réseau de télévision ABC et des actifs, notamment les chaînes câblées FX et National Geographic. Appuyez sur rLes rapports suggèrent que des pourparlers sont également en cours avec la société de médias régionale Nexstar.

6 octobre : En Inde, où Disney fait face à une concurrence féroce de la part de la plateforme JioCinema du milliardaire Mukesh Ambani, les actifs de la société seraient apparemment à vendre. Disney a eu des entretiens avec le magnat Gautam Adani, le propriétaire de Sun TV Kalanithi Maran et sociétés de capital-investissement, selon Bloomberg.