L’investisseur activiste Elliott est de retour chez NRG Energy. Voici comment l’entreprise prévoit de créer de la valeur

Entreprise: NRG Energy est une société d’électricité intégrée impliquée dans la production et la vente d’électricité et de produits et services connexes à des clients résidentiels, commerciaux, industriels et de gros. Il produit de l’électricité en utilisant du gaz naturel, du charbon, du pétrole, du solaire, du nucléaire et du stockage par batterie.

Commentaire d’activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. Son équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs et des partenaires opérationnels – d’anciens PDG et directeurs de l’exploitation de la technologie. Lors de l’évaluation d’un investissement, l’entreprise embauche également des consultants spécialisés et généraux en gestion, des analystes experts des coûts et des spécialistes de l’industrie. L’entreprise surveille souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et dispose d’une vaste écurie de candidats au conseil d’administration impressionnants.

Sur 15 mai, Elliott a envoyé une lettre à NRG. L’entreprise a demandé à l’entreprise de mettre en œuvre un plan qui comprend la nomination de cinq nouveaux administrateurs indépendants qu’elle a identifiés et d’apporter des améliorations opérationnelles et stratégiques, y compris un examen de Maison intelligente Vivint.

Ce n’est pas la première incursion d’Elliott avec NRG. En janvier 2017, la société a déposé un 13D sur NRG avec un plan centré sur les améliorations opérationnelles et les actions de portefeuille. Elliott a vu une entreprise avec une collection attrayante d’actifs de production et de vente au détail qui avait perdu son objectif alors qu’elle s’étendait au-delà de ses principales activités d’électricité marchande et d’électricité au détail, ce qui a conduit à une structure de coûts non compétitive, un bilan surendetté et un portefeuille d’actifs complexe. Dans le cadre de son plan, Elliott a suggéré que NRG se concentre sur ses activités principales en réduisant les coûts, en monétisant les actifs non essentiels pour simplifier son portefeuille et en remboursant la dette. NRG a mené un examen des activités de quatre mois qui ciblait des initiatives, notamment 1,065 milliard de dollars d’amélioration des coûts totaux et des marges, 2,5 à 4,0 milliards de dollars de cessions d’actifs et 13 milliards de dollars de réduction de la dette. Dans février 2017, Elliott a convenu avec la société du remplacement de deux administrateurs, dont le président, avec un administrateur de longue date (depuis 2003) prenant le rôle de président. Elliott a quitté son 13D six mois plus tard avec un rendement de 103,5 % contre 7,5 % pour le S&P 500. Un an plus tard, l’un de leurs administrateurs a démissionné du conseil d’administration. Deux ans après la fin des fiançailles d’Elliott, l’autre directeur a démissionné.

Depuis la fin de l’engagement de l’entreprise, NRG a inversé une grande partie de ses progrès et a sous-performé l’indice S&P Utilities de 44 % et ses homologues de l’électricité intégrés de 53 %, ce qui peut être largement attribué à diverses défaillances opérationnelles et à une perte d’orientation stratégique. NRG a raté deux années d’orientation financière en 2021 et 2022 après avoir lutté contre des pannes répétées d’usine et démontré une incapacité à gérer des événements météorologiques extrêmes. L’acquisition par la société de Vivint (une entreprise de sécurité à domicile), conclue le 10 mars, a peut-être plus d’impact sur ses performances lamentables. Cette acquisition a entraîné une baisse de 20% de la capitalisation boursière de NRG au cours de la première semaine et pose la question de savoir pourquoi la société ferait un pari si important sur une stratégie que de nombreuses autres entreprises ont déjà échoué à exécuter avec succès.

Mis à part les faux pas, Elliott pense que la franchise de vente au détail de l’entreprise est un joyau de la couronne qui est un leader du marché au Texas depuis plus de 20 ans et qu’il reste plusieurs opportunités de se remettre sur les rails. Maintenant, Elliott est de retour avec un plan remarquablement similaire à son plan de 2017 : améliorer les opérations, rafraîchir le conseil d’administration et corriger la stratégie et l’allocation du capital. Elliott demande à l’entreprise d’adopter une stratégie axée sur les opérations d’amélioration de la fiabilité, de réduction des coûts et de respect des engagements financiers. L’entreprise pense que cela pourrait conduire à au moins 500 millions de dollars de réductions de coûts récurrentes et relutives pour l’EBITDA d’ici 2025. entreprise. L’entreprise devrait également établir un nouveau cadre d’allocation du capital pour restituer au moins 80 % des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires, tout investissement de croissance étant axé sur les activités de production et de vente au détail. Elliott déclare que ce plan permettrait à la société de restituer 6,5 milliards de dollars de capital excédentaire (~ 85% de la capitalisation boursière actuelle) aux actionnaires au cours des trois prochaines années. Elliott estime que ce plan pourrait créer plus de 5 milliards de dollars de valeur, faisant grimper le cours de l’action à 55 dollars par action.

Pour superviser efficacement ce plan, Elliott estime que le conseil a besoin de nouveaux administrateurs indépendants possédant une expertise dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Elliott a identifié cinq candidats qui, selon elle, aideront à mettre en œuvre les changements opérationnels et stratégiques susmentionnés. Le conseil d’administration et la direction se composent actuellement du même président qu’Elliott avait accepté en 2017, de cinq (sur 10) des mêmes administrateurs avant l’engagement d’Elliott en 2017 et du même PDG qu’avant l’engagement de l’entreprise. Elliott ne dit pas que l’entreprise a besoin d’un nouveau PDG, mais l’entreprise danse certainement autour de lui dans la lettre du 15 mai : Elle note que l’entreprise « doit restaurer la crédibilité de l’équipe de direction ». « Le conseil d’administration devrait également évaluer la capacité de l’équipe de direction à conduire des opérations performantes de manière durable. » « Une gestion solide sera la clé du succès du plan Repower NRG », et « des changements importants sont nécessaires ».

L’un des avantages les plus importants, mais sous-reconnus, de l’activisme actionnarial est que les militants créent souvent non seulement de la valeur au cours de leur engagement, mais ils placent également l’entreprise sur la bonne trajectoire pour maintenir la valeur actionnariale sur le long terme. Ce dernier ne s’est pas produit ici, et maintenant Elliott réalise la différence entre donner un poisson à quelqu’un et lui apprendre à pêcher. Ou, pour utiliser une analogie plus commerciale, la différence entre « la construction d’horloges » et « la lecture de l’heure » comme l’explique l’auteur Jim Collins dans le livre « Built to Last ». « Rechercher une seule idée géniale sur laquelle bâtir le succès est chronophage ; construire une organisation qui peut générer de nombreuses bonnes idées sur une longue période de temps, c’est construire une horloge. Une grandeur durable nécessite une construction d’horloge », a écrit Collins. En 2017, la campagne d’Elliott était à peu près révélatrice du temps. Pour atteindre le type de valeur à long terme que l’entreprise semble viser cette fois-ci, elle devra construire une horloge.

Ils auront le temps de le faire. Elliott n’a recommandé que des administrateurs au lieu de les nommer, ce qui signale un engagement à l’amiable, mais il ne peut pas officiellement nommer d’administrateurs avant le 29 décembre et a jusqu’au 28 janvier 2024 pour faire des nominations. La quantité de changement nécessaire pour maintenir la valeur à long terme, comme Elliott y fait allusion dans sa lettre, nécessitera plus que le simple remplacement de deux administrateurs cette fois-ci, de sorte qu’un règlement rapide pourrait ne pas être dans les cartes.

Il convient de noter que les militants n’ont jamais eu autant de succès la deuxième fois lorsqu’ils retournent au puits. Une étude de 2019 menée par 13D Monitor a conclu que lorsque les militants déposent une deuxième campagne dans la même entreprise, ils ont un rendement moyen de 16,78 % contre 28,56 % pour le S&P 500 la deuxième fois. Cela se compare à un rendement moyen de 46,54 % contre 6,25 % la première fois qu’ils se sont engagés.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.