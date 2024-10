L’investissement public dans les prisons s’est heurté à des problèmes et au secret

Un dessin de la prison pour hommes prévue dans le comté rural de Lincoln. (Avec l’aimable autorisation du Département des services correctionnels)

La législature du Dakota du Sud a mettre de côté 569 millions de dollars pour la création d’une nouvelle prison pour hommes dans le comté rural de Lincoln. Étant donné que les coûts de construction diminuent rarement, on peut affirmer que le Dakota du Sud paiera probablement encore plus pour ce qui sera le projet d’investissement le plus coûteux de l’histoire de l’État.

Compte tenu de la récente vague d’histoires malheureuses sur les conflits dans les prisons, il semble que ce système, loin d’être géré par des professionnels, soit sous la responsabilité des Keystone Kops.

Cette année, le système carcéral a fait l’objet d’une série de confinements, même si personne en dehors des murs de la prison, ou, semble-t-il, à l’intérieur des murs de la prison, ne sait exactement combien. Les citoyens qui siègent à la Commission correctionnelle ont critiqué le manque de transparence. Les affirmations concernant divers problèmes du système pénitentiaire ont conduit à la formation d’un groupe de citoyens chargé d’enquêter sur ces affirmations et d’œuvrer en faveur du changement.

Les prisons ont connu des épisodes de violence et des inquiétudes concernant la contrebande, ce qui a conduit au confinement. Selon le Département des services correctionnels, le confinement du pénitencier d’État et de son annexe Jameson à sécurité maximale a révélé « des armes artisanales, d’autres objets pouvant être transformés ou utilisés comme armes et des équipements électroniques non autorisés ».

Un confinement de 17 jours a pris fin le 2 octobre. Interrogé par South Dakota Searchlight sur le nombre de confinements mis en œuvre cette année, un porte-parole du DOC a déclaré que le département ne suit pas le nombre ni la durée des confinements. C’est une politique plutôt pratique pour un ministère qui a été sous surveillance toute l’année.

Même si les armes artisanales et autres produits de contrebande ont été présentés pour justifier le dernier confinement, rien n’indique que toute personne occupant un poste de responsabilité au sein du système pénitentiaire serait tenue pour responsable d’avoir permis que ces infractions se produisent sous sa surveillance.

Les membres de la Commission correctionnelle, qui, en vertu de la loi, sont chargés de conseiller le DOC sur les questions de justice et de sécurité publique, ont vu leur rôle réduit à la simple supervision du pouvoir de dépenser des industries pénitentiaires. Les récents développements dans les prisons montrent que les conseils de la commission sont peut-être plus que jamais nécessaires.

L’année tumultueuse dans les prisons a incité à la formation des Dakotans du Sud touchés par l’incarcération. Lors de la première réunion publique de 90 minutes du groupe, les membres ont exprimé leurs préoccupations concernant le refus de médicaments sur ordonnance, les aliments non comestibles, les prix plus élevés à l’intendance et le manque de soutien dans trois domaines importants : les ressources en santé mentale, le soutien à la réinsertion dans la société et l’accès au poste. -l’enseignement secondaire.

Bien sûr, il y a deux côtés à chaque histoire. Cependant, les responsables du DOC ont résolument refusé de partager leur point de vue. Les multiples tentatives de South Dakota Searchlight pour obtenir des commentaires sur la situation des prisons se sont soldées par le silence.

La secrétaire du DOC, Kellie Wasko, a déclaré aux membres du Comité des opérations gouvernementales et d’audit de l’Assemblée législative qu’elle ne voulait pas exposer les problèmes des prisons lors des réunions de la Commission correctionnelle qui sont ouvertes au public. Wasko a déclaré qu’elle préférait discuter de ces questions avec le comité législatif à huis clos.

Certains législateurs ont déjà déclaré qu’ils proposeraient une législation lors de la prochaine session pour renforcer le rôle de la Commission correctionnelle et créer une commission citoyenne pour répondre aux préoccupations des détenus, des membres de leurs familles et des membres des communautés où les individus incarcérés sont libérés.

Même si ces efforts semblent louables, les législateurs devraient se pencher sur une autre question. Compte tenu des confinements, de la violence, des bouleversements et du manque de transparence du système pénitentiaire cette année, les législateurs doivent décider si l’équipe dirigeante du DOC est vraiment le bon groupe pour recevoir plus d’un demi-milliard de dollars de fonds publics pour construire une nouvelle prison.