L’investissement durable ne signifie plus des rendements inférieurs

« Il n’y a pas de contradiction entre investissements durables et rendements durables, bien au contraire en fait », a ajouté Gottstein. « Dans de nombreux cas, les investissements durables sont en fait plus rentables que les investissements non durables. »

Le PDG du géant bancaire Credit Suisse a déclaré à CNBC que la pandémie de coronavirus avait « considérablement accéléré la tendance vers l’ESG et la durabilité » et a cherché à mettre en évidence l’opportunité d’investissement dans l’espace global.

Un changement semble s’opérer. En février, le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing a constaté qu’en 2020, « les fonds d’actions durables américains ont surperformé leurs fonds pairs traditionnels d’un rendement total médian de 4,3 points de pourcentage ».

« Les fonds obligataires américains durables ont surperformé leurs fonds pairs traditionnels avec un rendement total médian de 0,9 point de pourcentage », note-t-il également.

Dans un communiqué publié à l’époque, Audrey Choi, directrice du développement durable de Morgan Stanley et PDG de son Institut pour l’investissement durable, a déclaré : « Les solides performances en termes de risque et de rendement des fonds durables au cours d’une année exceptionnellement investir nécessite un sacrifice de performance. »

L’influence croissante de l’ESG

Le terme ESG signifie environnemental, social et de gouvernance. C’est devenu un sujet brûlant ces dernières années, avec un large éventail d’entreprises qui tentent d’améliorer leurs références en développant des pratiques commerciales qui correspondent à des critères ESG.

Dans son entretien avec CNBC, Gottstein a décrit le mouvement de développement durable et ESG comme un mouvement « mondial ».

En tant qu’institution, le Credit Suisse a placé l’intégration ESG dans son « spectre d’investissement durable », qui comprend également l’investissement thématique, l’investissement d’impact et l’exclusion.

La banque décrit ce dernier comme faisant référence à une stratégie selon laquelle ceux qui investissent « peuvent choisir d’exclure activement des secteurs ou des entreprises dans des domaines d’activité controversés – par exemple, les armes ou le tabac ».

Réglementation et taxes carbone

On a également demandé à Gottstein s’il estimait que les gros émetteurs et les industries extractives devraient payer un coût du capital plus élevé, et s’il considérait que le Credit Suisse avait un rôle à jouer dans l’application d’une telle pénalité.