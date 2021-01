GENÈVE – Fortement touchés par la crise économique infligée par la pandémie qui a sapé la confiance et la demande, les investissements directs étrangers mondiaux se sont effondrés en 2020, chutant d’environ 859 milliards de dollars, contre 1,5 billion de dollars en 2019, selon un rapport des Nations Unies.

Les flux d’IDE – le niveau le plus bas depuis les années 1990 – ont également provoqué une forte baisse des nouveaux IDE destinés au secteur mondial de la vente au détail / de l’habillement, avec des dépenses estimées à 7,2 milliards de dollars, en baisse de plus de 50% par rapport aux 15,1 milliards de dollars enregistrés en 2019, selon l’ONU analystes. Ils ont noté que les nouveaux flux d’investissements dans le premier pays hôte, les États-Unis, sont tombés à seulement 3,2 milliards de dollars, contre 6,3 milliards de dollars.

De même, les nouveaux projets d’IDE déclarés destinés au secteur de la vente au détail et de l’habillement au Royaume-Uni sont tombés à 624 millions de dollars, contre 1,5 milliard de dollars l’année précédente, et ont également enregistré de fortes baisses en France, passant de 618 millions de dollars à 193 millions de dollars; L’Italie avec 112 millions de dollars (225 millions de dollars) et l’Allemagne avec 100 millions de dollars (238 millions de dollars).

Les nouveaux investissements d’IED dans le secteur de la vente au détail / du vêtement ont également diminué dans les pays voisins du Canada pour s’établir à 352 millions de dollars (807 millions de dollars); et au Mexique à 40 millions de dollars (281 millions de dollars).

Les investissements greenfield dans la vente au détail de vêtements ont également fortement baissé dans les marchés émergents tels que la Russie à 71 millions de dollars (187 millions de dollars); Les Émirats arabes unis à 71 millions de dollars (160 millions de dollars); L’Inde à 37 millions de dollars (88 millions de dollars) et Hong Kong à 32 millions de dollars (122 millions de dollars).

Cependant, les nouveaux investissements d’IDE dans le marché émergent du vêtement de détail le plus dynamique du monde, la Chine, ont affiché une baisse plus faible à 464 millions de dollars, contre 580 millions de dollars, reflétant le rebond de la plus grande économie émergente du monde après son blocage précoce.

Dans l’ensemble, les flux totaux d’IDE de la Chine ont augmenté de 4% pour atteindre 163 milliards de dollars, un niveau record, faisant du pays le plus grand bénéficiaire en 2020, dépassant les États-Unis en tant que première destination. Les IDE aux États-Unis ont chuté de 49% à 134 milliards de dollars en 2020.

Pour l’avenir, le rapport de l’ONU prévoit que les flux d’IDE resteront faibles en 2021, prévoyant une baisse supplémentaire de 5 à 10%.

«Le déclin des IDE mondiaux atteindra son point culminant en 2021 et une véritable reprise commencera en 2022», a déclaré James Zhan, directeur de l’investissement et des entreprises et des entreprises, à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et auteur principal du «Global Rapport sur les tendances et perspectives d’investissement: 2020-2021 ».

«Les risques liés à la dernière vague de la pandémie, le rythme du déploiement des programmes de vaccination et des programmes de soutien économique, la fragilité de la situation économique dans les principaux marchés émergents et l’incertitude concernant l’environnement politique mondial continueront d’affecter les IDE en 2021», Dit Zhan.