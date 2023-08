L’investissement de 125 millions de dollars dans les puces d’IA du Royaume-Uni n’est pas suffisant pour suivre le rythme de la course à la technologie, préviennent les experts : « Allez grand ou rentrez chez vous »

Le Royaume-Uni s’est engagé à consacrer 100 millions de livres (soit 125,8 millions de dollars) à l’achat et au développement de puces informatiques nécessaires aux systèmes d’intelligence artificielle (IA), dans le but de consolider la Grande-Bretagne en tant que leader mondial du secteur, mais les experts craignent que ce soit le cas. pas assez pour rivaliser avec le marché concurrentiel.

« Le Royaume-Uni a une perspective précieuse sur le développement de l’IA – située entre la position américaine de chacun pour soi et l’approche réglementaire de l’UE – ce qui en fait le lieu idéal pour la première conférence internationale sur la sécurité mondiale de l’IA », a déclaré Alan Mendoza, co-fondateur et directeur exécutif de la Henry Jackson Society, a déclaré à Fox News Digital.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak prévoit de construire des milliers de puces d’intelligence artificielle de grande puissance, en s’appuyant sur un accord conclu entre le Royaume-Uni et les États-Unis lors de sa visite d’État en juin, lorsque lui et le président Biden ont signé la « Déclaration atlantique ».

La maison Blanche vanté l’accord comme quelque chose qui garantirait que « l’alliance unique soit adaptée, renforcée et réinventée pour les défis du moment », y compris la « poignée de technologies critiques et émergentes » telles que l’IA qui « forment l’épine dorsale des nouvelles industries et façonnent notre économie nationale ». paysage sécuritaire. »

L’un des points clés notés dans l’accord porte sur « l’accélération de la coopération en matière d’IA », notamment le soutien au Sommet mondial britannique sur la sécurité de l’IA et une plus grande coopération sur les minéraux critiques nécessaires à la construction des puces informatiques nécessaires à la technologie et aux plates-formes d’IA.

La première étape de cet effort verrait le groupe britannique de recherche et d’innovation acheter 5 000 unités de traitement graphique (GPU) à fabricant de matériel Nvidia. Une étude gouvernementale a révélé que moins de 1 000 puces Nvidia haut de gamme étaient disponibles pour les chercheurs lors du premier boom de l’IA survenu plus tôt cette année.

Un responsable informé des projets britanniques visant à créer une ressource nationale d’IA en utilisant l’argent des contribuables a affirmé que cet argent ne serait probablement pas suffisant pour rivaliser avec des projets similaires aux États-Unis et en Chine. Le Royaume-Uni représentait 0,5 % du chiffre d’affaires mondial provenant des ventes de semi-conducteurs en 2020, mais avec 7 % de la demande dans les années à venir, avec les responsables envisagent de répondre à cette demande à l’époque.

Mendoza a également déploré l’engagement tiède de la Grande-Bretagne, insistant sur le fait que si Sunak avait sérieusement l’intention de concourir ou même de garder une longueur d’avance sur la concurrence internationale, il « ferait bien de se souvenir du vieil adage : allez grand ou rentrez chez vous ».

« Dépenser seulement 100 millions de livres pour le développement de puces à un moment où les concurrents dépensent régulièrement des sommes considérables ne suggère pas que le Royaume-Uni ait l’intention de garantir la base d’une superpuissance en matière d’IA », a souligné Mendoza.

Les fonctionnaires ont commencé à faire pression sur le chancelier de l’Échiquier britannique, Jeremy Hunt, pour qu’il alloue des fonds supplémentaires à cet effort au cours des prochains mois, a rapporté le Telegraph. Les responsables ont noté que l’argent que Sunak a récemment réservé à l’acquisition et au développement de puces d’IA est distinct du groupe de travail de 100 millions de livres qui mènera des recherches sur la sécurité des systèmes d’IA.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré au Guardian que les responsables restaient « déterminés à soutenir un environnement prospère pour calculer au Royaume-Uni ce qui maintient notre position de leader mondial dans les domaines de la science, de l’innovation et de la technologie.

« L’argent supplémentaire fourni par l’UKRI (UK Research and Innovation) viendra compléter l’investissement distinct de 100 millions de livres sterling pour établir le Foundation Model Taskforce. Des annonces sur la ressource de recherche sur l’IA suivront en temps voulu », a ajouté le porte-parole.

La ruée vers l’or visant à acheter des puces et à améliorer la capacité de développement de plates-formes d’IA a accru la pression sur les pays peu disposés à faire des affaires avec tous les fournisseurs, comme ceux de la Chine : les États-Unis ont interdit investissement dans les semi-conducteurs et puces chinoiset la Chine a déclaré que les puces américaines de Micron présentaient un risque pour la sécurité.

