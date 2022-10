L’investissement dans les ETF ESG soulève des inquiétudes concernant la transparence et les agendas sociaux

L’ESG – environnemental, social et de gouvernance – est l’une des tendances les plus en vogue dans le monde de l’investissement, mais certains investisseurs la qualifient de gimmick.

L’ESG est une nouvelle industrie de fonds lancée par des entreprises comme Roche noire , Avant-garde et fidélité qui sont investis dans des entreprises qui répondent à certains critères. Ces idéaux concernent, entre autres, les normes de diversité, d’équité et d’inclusion, de pollution et d’émissions de carbone, et de sécurité des données.

Mais les attaques contre les ESG sont venues de partout. Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, a récemment envoyé une lettre au PDG de BlackRock, Larry Fink, exigeant que l’entreprise renforce ses informations sur le climat et publie un plan pour établir un engagement à zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’ensemble de son portefeuille.

Les politiciens républicains, en revanche, ont accusé BlackRock de boycotter les actions énergétiques. Mercredi, la Louisiane a annoncé qu’elle retirerait 794 millions de dollars des fonds de BlackRock, citant l’adoption par l’entreprise des stratégies d’investissement ESG.

BlackRock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une récente Éditorial du New York Times Hans Taparia, professeur à la Stern School of Business de l’Université de New York, a déclaré que, si l’investissement ESG peut inciter les entreprises à être plus prudentes sur le plan social et environnemental, de nombreux investisseurs croient à tort que leurs portefeuilles profitent au monde alors que l’investissement ESG est principalement conçu pour maximiser les rendements des actionnaires. .

Presque 90% des actions dans le S&P 500 sont dans un fonds ESG qui utilise les notations MSCI.

L’éditorial a en outre fait valoir que Wall Street avait besoin de systèmes de notation plus stricts, en particulier lorsque les entreprises qui ont reçu des scores ESG élevés ont été critiquées pour leur contribution aux problèmes environnementaux ou sociaux.

Arne Noack, responsable des solutions d’investissement systématiques pour les Amériques chez DWS, a déclaré à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC que l’investissement ESG n’est “certainement pas une imposture”. Il pense que l’idée derrière la stratégie est que les entreprises génèrent des bénéfices de manière saine et durable.

“Ce qu’est l’investissement ESG, c’est très simplement une incorporation de données accessibles au public dans les processus d’investissement”, a déclaré Noack. “Rien de tout cela n’est fait de manière opaque. Tout cela est fait de manière très transparente.”

Petit mais controversé

Certains investisseurs comme Noack ont ​​souligné que les débats entourant l’investissement ESG pourraient attirer plus d’attention qu’ils ne le méritent. Les fonds ESG ne représentent que 6 % des fonds négociés en bourse en nombre et 1,5 % en actifs ETF. Cependant, regrouper tous les fonds ESG dans une seule classification est trop large, a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi, dans le même segment.

Parmi les ETF ESG à grande capitalisation figurent les iShares ESG Aware MSCI États-Unis ETF (ESGU) , qui suit un indice d’entreprises présentant des caractéristiques ESG positives. La ETF SPDR S&P 500 ESG (EFIV) suit un index conçu pour sélectionner S&P 500 entreprises répondant aux critères ESG, tandis que Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) correspond à la performance de son indice sous-jacent. Et le FNB solaire Invesco (TAN) investit 90 % de son actif total dans un indice de sociétés d’énergie solaire.

Noack a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de place pour améliorer les scores ESG. La ETF Xtrackers S&P 500 ESG (SNPE) , par exemple, ne cible pas les 25 % des pires entreprises du S&P 500 du point de vue ESG de chaque groupe industriel. Cela exclut les entreprises qui fabriquent ou investissent dans le tabac et les armes controversées.

Mais certains investisseurs pensent que ces fonds ESG mettent en avant un agenda social. Vivek Ramaswamy, président exécutif de Strive Asset Management, a déclaré dans le même segment que son entreprise a repoussé le “capitalisme éveillé” en partie par le biais de deux ETF : le FNB énergétique américain Strive (DRLL) et le ETF Efforcez-vous 500 (STRV) . Il a dit à Pisani que les entreprises ont besoin de perspectives plus diversifiées et devraient laisser la politique aux politiciens.

Ramaswamy s’est attaché à attirer l’attention sur la “contrebande verte”, la gamme plus large d’ETF qui ne sont pas commercialisés en tant qu’ESG mais utilisent des directives de vote liées et des principes d’engagement des actionnaires pour dialoguer avec les entreprises et voter leurs actions.

“Si vous êtes propriétaire de capitaux et que vous voulez, avec votre argent, dire aux entreprises de poursuivre des agendas environnementaux ou sociaux, c’est un pays libre et vous êtes certainement libre d’investir votre argent en conséquence”, a déclaré Ramaswamy.

“Mais le problème que je vois est différent”, a-t-il poursuivi. “Là où les grands gestionnaires d’actifs, y compris les Trois Grands, utilisent l’argent des citoyens ordinaires pour voter leurs actions et défendre des politiques dans les salles de conseil des entreprises américaines que la plupart de ces propriétaires de capitaux ne voulaient pas faire avancer avec leur argent.

ESG “tour de passe-passe”

Des figures de proue du mouvement du capitalisme des parties prenantes ont fait valoir que, parce que la société accorde des avantages aux entreprises et aux actionnaires comme la responsabilité limitée, les entreprises sont obligées de prendre en compte les intérêts sociaux. Mais récemment, les gestionnaires d’actifs ont commencé à dire que de nombreuses entreprises essayaient plutôt de maximiser la valeur à long terme.

Rosenbluth a affirmé qu’il n’y a pas d’entreprises purement durables, donc “le fait que nous ayons un couple d’entreprises anti-ESG est ironique car il n’y a pas d’entreprise uniquement ESG de toute taille et échelle”.

Ramaswamy a déclaré que cette affirmation était inexacte, car les entreprises utilisent les principes ESG pour voter toutes leurs actions, même si seulement 2 % des actifs sous gestion pour des entreprises comme BlackRock sont des fonds ESG.

“Le cœur du problème, à mon avis, c’est que ce ne sont pas seulement les 2 % mais les 100 % qui vivent de cet engagement à l’échelle de l’entreprise que certains clients ont exigé mais que d’autres clients ne voulaient pas nécessairement”, a déclaré Ramaswamy.

Il a cité des exemples de Chevron la proposition de réduction des émissions de portée 3 et l’audit d’équité raciale à Pomme tous deux soutenus par des actionnaires majoritaires, qui ont utilisé le capital de tous les fonds qu’ils gèrent.

“J’ai un problème avec l’utilisation de l’argent de quelqu’un d’autre qui a investi dans des fonds, dans l’espoir que la personne qui vote ces actions ne tiendra compte que de l’intérêt pécuniaire, en tenant compte de ces autres facteurs sociaux à la place”, a déclaré Ramaswamy. . “C’est un tour de passe-passe.”

