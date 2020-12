Revue nationale

Le contrecoup mondial à venir contre la Chine

Ce qui suit est un extrait adapté du nouveau livre d’Helen Raleigh, Backlash: How China’s Aggression Has Backfired.Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, est le leader le plus puissant de la Chine communiste depuis le président Mao. Pourtant, l’image d’homme fort extérieur de Xi est un vernis sur son insécurité intérieure. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir fin 2012, l’économie chinoise était passée d’une croissance à deux chiffres à une croissance à un chiffre; la population de masse en âge de travailler, qui avait été le moteur de la croissance économique de la Chine, a commencé à décliner. Le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington DC, prévoit que d’ici 2030, «la Chine complétera sa main-d’œuvre en décroissance en embauchant des travailleurs étrangers». Dans le même temps, selon Mark Haas, professeur de sciences politiques à l’Université Duquesne, «la Chine à elle seule en 2050 comptera plus de 329 millions de personnes de plus de 65 ans». Par conséquent, la Chine devrait être la première grande économie à vieillir avant d’atteindre une prospérité généralisée.Sans son dividende démographique et avec une population vieillissante, la croissance économique de la Chine va encore ralentir au moment où le gouvernement doit maintenir sa croissance moyenne. classe d’exiger un niveau de liberté politique correspondant à leur nouvelle richesse. Une population vieillissante obligerait également le gouvernement à allouer plus de ressources nationales pour les soins aux personnes âgées et les services sociaux, ce qui signifie qu’il y aura moins de ressources pour rivaliser avec les États-Unis.C’est probablement l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles Xi estime qu’il doit abandonner le les directives dites de patience stratégique émises par Deng Xiaoping, le chef suprême de la Chine de 1978 à 1997, qui a ordonné à ses camarades d’attendre leur heure et d’éviter toute confrontation avec de puissantes forces extérieures jusqu’à ce que la Chine soit dans une position beaucoup plus forte à la fois économiquement et militairement .Xi, cependant, estime que la Chine ne peut plus se permettre d’attendre plus longtemps. Il doit remplacer l’ordre mondial libéral par un ordre mondial sino-centré avant que la population chinoise ne devienne trop âgée et que l’économie chinoise ne devienne trop stagnante. Cependant, plutôt que de poursuivre les réformes économiques et d’ouvrir davantage de secteurs aux investissements étrangers et à la concurrence pour renforcer son économie, Xi a choisi de cacher les faiblesses de la Chine et d’exagérer les forces économiques de la Chine. Il met l’accent sur l’autosuffisance et l’utilisation des ressources de la Chine pour faire monter des «champions nationaux», ou des entreprises publiques qui pourraient rivaliser avec des leaders mondiaux dans des secteurs stratégiques. Xi pense que le nationalisme est son nouvel atout, quelque chose qu’il peut utiliser pour motiver, exciter et unir un milliard de personnes tout en renforçant le pouvoir du PCC sur eux. D’autres disent que ses politiques nationalistes tournées vers l’intérieur mènent la Chine dans le piège du revenu très intermédiaire – dans lequel le niveau de développement de la Chine stagne avant d’atteindre les sommets des autres nations industrielles modernes – que Xi et ses prédécesseurs se sont efforcés d’éviter. Pourtant, plus l’économie chinoise ralentit, plus Xi ressent le besoin de projeter une image d’homme fort à la fois à l’étranger et, surtout, chez lui. Comme l’écrivaient Wang Gungwu et Zheng Yongnian, deux universitaires chinoises en Chine et dans le Nouvel ordre international, cette dynamique est profondément enracinée dans l’histoire chinoise: «L’ordre interne de la Chine était si étroitement lié à son ordre international que l’un ne pouvait pas survivre longtemps sans l’autre. ; lorsque les barbares n’étaient pas soumis à l’étranger, les rebelles pouvaient plus facilement surgir à l’intérieur. La plupart des dynasties se sont effondrées sous le double coup du désordre intérieur et de la calamité extérieure, nei luan wai huang, c’est-à-dire rébellion intérieure et invasion étrangère. »Xi est parfaitement conscient qu’il est vulnérable à la rébellion interne. Il a purgé plus de 1,5 million de fonctionnaires, de chefs militaires et d’élites du parti. Sa guerre commerciale avec les États-Unis est profondément impopulaire en Chine car elle a causé des difficultés économiques telles que la montée du chômage, la fermeture d’usines et le déplacement de la chaîne d’approvisionnement mondiale hors de Chine. Xi sait très bien que s’il montre des signes de faiblesse, il pourrait se retrouver comme son rival politique, Bo Xilai – un prince qui croupit actuellement dans une prison chinoise notoire pour des hauts fonctionnaires du parti. Le président américain Obama en tant que dirigeant «faible» qui a dirigé une nation en voie de déclin inévitable, ce qui a ouvert une opportunité sans précédent pour la Chine. Xi a également certains jalons qu’il souhaite atteindre: en 2021, le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, et en 2049, le 100e anniversaire de la fondation de la Chine communiste. Xi veut faire quelque chose de grand pour consolider sa place dans l’histoire lorsqu’il atteindra ces jalons. Par conséquent, dans son esprit, l’ère de la dissimulation de la force et du temps d’attente est révolue. Il veut montrer au monde un nouvel ensemble de politiques, d’actions et d’attitudes qui correspondent au statut de puissance de la Chine. Pendant un certain temps, Xi a réussi. En interne, il a réprimé impitoyablement les croyants religieux, les dissidents politiques, les responsables du parti et les élites du monde des affaires. Il a également construit un état de surveillance de masse qui a transformé le cauchemar dystopique imaginé par George Orwell en 1984 en réalité. À l’international, il a imposé sa forte volonté aux entreprises et aux nations, grandes et petites, à travers son projet phare «One Belt and One Road». Selon Xi, plus les autres pays deviennent économiquement dépendants de la Chine, plus il peut les dominer pacifiquement sans avoir à recourir à la force. Un commentateur a observé que Xi «ressemble à un poing fermé. À la maison, il se serre fort pour affirmer son contrôle. Pour le monde extérieur, il est une force puissante déterminée à réussir. » Le poing de Xi a conditionné de nombreux pays, y compris les démocraties occidentales, à croire que la Chine est plus forte qu’elle ne l’est en réalité et que la domination mondiale de la Chine est inévitable. Par conséquent, peu de gens sont prêts à contester les violations des droits de l’homme commises par la Chine dans son pays et son comportement autoritaire à l’étranger, mais même l’empereur le plus puissant peut voler trop près du soleil. Les voix dissidentes en Chine se font de plus en plus fortes, tandis que la réaction mondiale contre la Chine a atteint de nouveaux sommets en 2019. Ensuite, l’épidémie de coronavirus de 2020 a dépouillé la façade de la puissante image de Xi, a révélé de profondes lacunes dans le système politique dictatorial du PCC, a provoqué une colère et une frustration immenses parmi les Chinois personnes, a sérieusement nui à la prestigieuse image internationale de la Chine et a mis un terme à l’ascension apparemment imparable de la Chine. Comme l’écrit l’éminent entrepreneur de Hong Kong Jimmy Lai, «Plus M. Xi poursuit son programme autoritaire, plus il sèmera de méfiance chez lui et à l’étranger. Loin de transformer Pékin en la première superpuissance mondiale, sa politique va plutôt empêcher la Chine de prendre la place d’honneur qui lui revient dans un monde pacifique, moderne et intégré. Xi a mal interprété la situation, a surestimé sa main et ses politiques agressives à la maison et à l’étranger se sont retournées contre lui, prouvant le dicton: Ceux que les dieux détruiraient, ils les rendent d’abord fous.