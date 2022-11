L’inversion du changement climatique en Australie ne peut pas arriver assez tôt pour les personnes les plus touchées | Nouvelles du monde

Cette année, l’Australie tente de transformer ses références climatiques de retardataire en croisade environnementale.

D’une réputation de pays aberrant qui a refusé de signer de nouveaux engagements lors de la COP26 de l’ONU à Glasgow l’année dernière, l’Australie est désormais signataire de l’accord mondial visant à réduire les émissions de méthane de 30 %.

Son nouveau gouvernement travailliste s’est également engagé à passer aux énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43 % d’ici 2030. Sous le précédent gouvernement de coalition libéral-national, ce chiffre était de 26 %.

Quelle différence une année fait.

Nicki Hutley du Climate Council a déclaré: “Lors de la dernière conférence COP, nous n’avions aucune promesse.

“Nous avions un objectif bas.

“Nous ne faisions rien.”

Mais Mme Hutley a déclaré que, depuis les élections de cette année, l’Australie est “passée d’un F à une sorte de B”.

Cependant, pour les survivants des inondations dans la ville de Lismore, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, un «B» ne suffit pas.

Les villes et villages de cette région sont construits sur des plaines inondables. Les gens sont habitués aux inondations ici.

Ainsi, lorsque la pluie a commencé en février et ne s’est pas arrêtée pendant des jours, personne ne s’attendait à l’ampleur de cette catastrophe.

Un grand déluge différent de tout ce qu’ils avaient vu auparavant.

Pour beaucoup, ce fut une échappatoire.

Mark O’Toole, son fils et un voisin âgé ont attendu près de trois jours dans un bateau alors que l’eau faisait rage autour d’eux.

Lorsque les secours sont finalement arrivés, ils ont grimpé sur le toit de la maison d’O’Toole et ont été treuillés jusqu’à un hélicoptère militaire.

“Je n’oublierai jamais quand l’hélicoptère est arrivé, la force d’appui était incroyable”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Il a soulevé le toit de la maison comme une grosse vague massive.

“Des morceaux d’étain qui volent partout.”

La maison se trouve à 24 mètres au-dessus de la rivière. Incroyablement, il n’était pas assez haut pour l’empêcher d’être écrasé par un mur d’eau.

Il a tout perdu.

“Nous vivons d’une douche de camping à gaz et d’un barbecue, sans chasse d’eau. Pas de réfrigérateur. C’est dégoûtant.”

M. O’Toole nous a fait visiter la cavité nue et dépouillée de sa maison.

“Nous ne pouvons pas vendre nos propriétés pour quoi que ce soit, donc nous ne pouvons pas déménager.

“Etions coincés.”

Un autre survivant des inondations, Adam Guise, accuse le changement climatique de déverser catastrophe après catastrophe sur cette communauté.

“Il a été détruit par des inondations, il a été détruit par des feux de brousse et il continuera de subir des conditions météorologiques extrêmes à moins que nous n’agissions”, a déclaré M. Guise depuis le balcon de sa maison abandonnée.

“Cela signifie mettre fin au charbon, garder le gaz dans le sol et ne pas envoyer tout notre charbon à l’étranger pour alimenter les catastrophes climatiques des autres.”

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat rapporte que le réchauffement climatique mondial est à 1,2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. Cependant, l’Australie a déjà dépassé cela. C’est à un 1.4C alarmant.

“L’Australie est l’un des 10 principaux émetteurs par habitant dans le monde, nous extrayons donc des combustibles fossiles et les exportons à un rythme de nœuds”, a averti Mme Hutley.

Lorsque Lismore a été inondée, le pont principal de la ville a coulé, de l’eau trouble brune a coulé dans les rues et des milliers de personnes sont devenues des “réfugiés des inondations”.

L’Australie n’est pas étrangère aux catastrophes naturelles, mais ces scènes ont été qualifiées d'”apocalyptiques”.

Les gens pataugeaient dans l’eau à hauteur de poitrine, portant des animaux domestiques et des sacs dans leurs bras.

Des dizaines de petits bateaux, appelés «tinnies», ont été réquisitionnés par les habitants de Lismore, formant une force de sauvetage décousue.

Les survivants sont alors devenus des sauveteurs. Les gens se sont sauvés.

M. O’Toole les a rejoints.

Après avoir échappé à l’inondation, il a pris un bateau et a passé des jours à sauver plus de 20 voisins.

L’arrière-pays de Northern Rivers était devenu une véritable zone sinistrée.

Maintenant, alors que les dirigeants du monde tergiversent et débattent en Égypte sur les mesures à prendre, les victimes du changement climatique vivent avec la menace de plus de pluie, de plus d’inondations et d’un avenir de plus en plus incertain.

M. O’Toole perd espoir.

Prenant son tinnie pour faire un tour sur la rivière, il a dit que le bruit de la pluie apporte de la terreur.

Il craint que la prochaine méga-inondation n’arrive.

“Je me sens bizarre et anxieux à ce sujet. La communauté est traumatisée. La santé mentale a été oubliée.”

