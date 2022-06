L’inversion de Roe v. Wade conduit à des scènes “déchirantes” dans des cliniques d’avortement aux États-Unis

Peu après 9 heures du matin, heure locale, vendredi à Little Rock Family Planning Services, le personnel de la clinique d’avortement de Little Rock, Ark., a commencé à dire aux patients – dont certains avaient parcouru des centaines de kilomètres – que leurs rendez-vous prévus étaient annulés.

“C’était déchirant”, a déclaré la directrice de la clinique, Lori Williams, d’une voix pleine d’émotion. “J’ai fait ce travail pendant 22 ans, et aucun d’entre nous n’a vraiment jamais pensé que cela arriverait à ce point.”

L’Arkansas est l’un des 13 États américains dotés de lois sur la gâchette – des interdictions d’avortement qui entreraient en vigueur si Roe v. Wade était annulée. Pour certains de ces États, la décision de la Cour suprême des États-Unis de vendredi d’annuler la décision historique de 1973 a eu pour effet immédiat de cesser tous les services d’avortement – ​​laissant de nombreux patients devant subir des procédures dans un état de choc et obligés de se précipiter pour trouver des alternatives.

Les avortements ont été immédiatement interrompus dans neuf États, selon l’Associated Press. Les prestataires de deux autres États, l’Oklahoma et le Dakota du Sud, avaient déjà cessé d’effectuer la procédure au cours du mois dernier. Environ 73 millions de personnes vivent dans les 11 États où la procédure n’est plus disponible, soit plus d’un cinquième de la population américaine.

Le matin de la décision de la Cour suprême, il y avait six patients dans la salle d’attente, 17 procédures prévues et plus de 30 personnes prévues pour leur première visite à Little Rock Family Planning Services, l’une des deux cliniques qui fournissent des services d’avortement dans l’État, dit Williams.

Elle a déclaré que lorsque la décision a été rendue, le personnel a rencontré chaque patient individuellement dans un espace privé “pour leur donner la courtoisie que leur réaction émotionnelle soit privée”.

“Les larmes aux yeux”

Williams a déclaré que le personnel avait alors expliqué “les larmes aux yeux que la loi avait simplement changé avec cette décision et qu’il n’y avait plus de protection fédérale, ce qui signifie que l’Arkansas rendrait immédiatement l’avortement illégal et que nous ne pouvions pas nous en occuper”.

Certains des patients ont été “extraordinairement choqués” et ne comprenaient pas vraiment pourquoi ni comment cela pouvait arriver, a-t-elle déclaré.

“La plupart étaient simplement extrêmement bouleversés et émotifs et ne savaient tout simplement pas quoi faire ensuite”, a déclaré Williams. “Ces patientes sont déjà dans un état d’esprit vulnérable, essayant de gérer tout ce qui accompagne la prise de décision concernant leur grossesse.”

REGARDER | Un médecin de l’Arizona suspend les avortements après la décision du tribunal : Un médecin de l’Arizona interrompt les avortements après la décision du tribunal de grande instance Le Dr DeShawn Taylor, obstétricien et gynécologue propriétaire d’une clinique d’avortement indépendante à Phoenix, en Arizona, a déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis de vendredi a forcé une pause dans les avortements dans l’État, car les prestataires de soins de santé ne savent pas ce qu’ils sont légalement. permis de faire.

Parce que l’Arkansas a une période d’attente, tous les patients qui s’attendaient à subir une intervention ce jour-là avaient été à la clinique une fois auparavant au moins trois jours auparavant, avaient déjà eu une échographie et avaient reçu les informations mandatées par l’État, a-t-elle déclaré.

“Certains en étaient à leur deuxième visite aussi loin que le Texas et l’Oklahoma. Et nous devions encore leur dire qu’ils ne pouvaient pas être vus – que maintenant l’Illinois était probablement leur prochaine option la plus proche.”

Williams a déclaré que puisque l’avortement est le principal service offert par la clinique, elle devra probablement fermer ses portes.

“Nous avons eu des conversations avec le personnel. Mais c’est toujours très déchirant pour la plupart d’entre eux qui perdent leur emploi et leurs revenus”, a-t-elle déclaré.

Une scène similaire se déroulait à un peu moins de 1 000 kilomètres de là, à la clinique Alamo Women’s Reproductive Services à San Antonio, au Texas, où un Dr Alan Braid, désemparé, est entré dans la salle d’attente pour dire aux neuf patientes qui devaient prendre rendez-vous qu’elles avaient rentrer à la maison.

“Ce fut un moment très émouvant pour lui, car il fait cela depuis si longtemps”, a déclaré Kristina Hernandez, directrice du personnel infirmier de la clinique. “Il fait ça depuis si longtemps. C’est difficile de dire aux patients qu’il ne peut pas les aider.”

Bien que la propre loi de déclenchement du Texas soit sur le point d’entrer en vigueur 30 jours après la décision du tribunal supérieur, le procureur général de l’État a déclaré qu’une interdiction qui était en place avant Roe v. Wade signifiait que “les fournisseurs d’avortement pourraient être pénalement responsables de fournir des avortements [Friday].”

“Très désespéré pour les services”

“Les patients étaient venus de l’Oklahoma, puis d’autres, vous savez, toujours très désespérés pour les services et juste très tristes et inquiets de ce qu’il fallait faire ensuite”, a déclaré Hernandez.

Certains patients avaient conduit neuf heures et demie depuis l’Oklahoma, a-t-elle déclaré.

“Nous avons même eu des patients que nous n’avons pas pu joindre par téléphone. Ils venaient donc toujours à la clinique.”

Hernandez a expliqué à quel point il était difficile de dire aux patients en personne que la clinique ne pouvait pas fournir de services et la réaction de « leurs mendicités – comme : ” S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez-moi. S’il vous plaît, donnez-moi simplement la pilule. Vous savez, J’ai tout fait correctement.'”

Elle a dit que tout ce que le personnel pouvait faire était de fournir des informations sur les cliniques disponibles en dehors de l’État.

L’interdiction de 173 ans du Wisconsin

Bien que le Texas ait une loi de déclenchement, c’est aussi un exemple d’État qui a des lois plus anciennes dans les livres qui interdisent les avortements. Dans le Wisconsin, par exemple, les avortements ont été interrompus vendredi alors que des questions subsistaient sur l’applicabilité d’une interdiction d’État vieille de 173 ans.

Le Wisconsin a une loi de 1849 qui interdit l’avortement, sauf pour sauver la vie de la mère, mais la question de savoir si cette loi est exécutoire devrait être contestée devant les tribunaux.

Des lois sur l’avortement existent dans de nombreux États où l’État avait une loi qui a été annulée ou considérablement modifiée en 1973 lorsque Roe v. Wade a été décidé, a déclaré James J. Sample, professeur de droit à l’Université Hofstra à Hempstead, NY.

Beaucoup de ces États n’ont pas pris de mesures pour abroger ces lois, a-t-il déclaré.

REGARDER | La dernière clinique d’avortement du nord de la Louisiane : La dernière clinique d’avortement du nord de la Louisiane La dernière clinique d’avortement du nord de la Louisiane gère une augmentation de la demande après que le Texas voisin a resserré les restrictions sur l’avortement, en attendant de savoir si la Cour suprême des États-Unis annulera une décision historique sur l’avortement.

“Maintenant que Roe n’est plus la loi, les États vont se battre – et les défenseurs des deux côtés se battront dans ces États – en faisant valoir dans les deux législatures et devant les tribunaux que ces lois sont à nouveau en vigueur ou ne sont plus valides, “, a déclaré l’échantillon.

“Donc, ça va être une question État par État.”

Sample a déclaré qu’il pensait que la clarté viendrait rapidement et de manière décisive dans presque tous les États en raison de l’urgence et de la motivation de tous les côtés.

Mais dans la poignée d’États où il y a un manque de clarté, “la hauteur et l’intensité des batailles au cours des semaines et des mois à venir vont être d’une intensité que la plupart des Américains n’ont probablement jamais connue”.