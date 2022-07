L’inversion de la courbe des taux entre les taux à 10 ans et à 2 ans atteint son plus haut niveau depuis 2000

“Le noyau avance à un rythme effrayant”, a déclaré Michael Schumacher de Wells Fargo. Il a déclaré que les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient désormais une hausse des taux de 81 points de base pour juillet. Cela indiquerait que certains sur le marché s’attendent à une hausse des taux de la Réserve fédérale de plus de 75 points de base.

L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a bondi de 5,9 %, contre une estimation de 5,7 %.

Les rendements ont bondi après que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,1 % d’une année sur l’autre en juin, ajoutant aux inquiétudes croissantes d’une récession imminente. C’est bien au-dessus d’une estimation du Dow Jones de 8,8% et a marqué le rythme d’inflation le plus rapide depuis novembre 1981.

Le rendement du Trésor à 10 ans s’est échangé en baisse de 2 points de base à 2,935 %. Le taux de 2 ans a augmenté de plus de 5 points de base à 3,097 %. Le taux obligataire de 30 ans a augmenté de 1 point de base à 3,128 %. Les rendements évoluent à l’inverse des prix et un point de base est égal à 0,01 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté mercredi en raison de données d’inflation bien plus élevées que prévu.

Les données arrivent alors que les investisseurs évaluent la possibilité d’une récession économique aux États-Unis.

Plus tôt mercredi, les économistes de Bank of America ont déclaré dans une note qu’ils s’attendent à ce que les États-Unis entrent dans une “légère récession” cette année. Ils ont noté que les données entrantes indiquent un ralentissement de l’élan de l’économie et que l’inflation semble entraver les dépenses de consommation.