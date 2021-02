L’invention qui fixe les phares

Getty Images

Ce n’était pas la lumière. C’était l’objectif.

La partie la plus importante d’un phare pourrait être l’un des beaux outils cachés à l’intérieur: la lentille de Fresnel, une percée qui a changé la navigation et sauvé des vies.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, ces objectifs répondaient à un besoin de phares capables de briller plus loin et à travers des couches denses de brouillard. La lentille de Fresnel, inventée par Augustin-Jean Fresnel, a contribué à ce faire en captant toute la lumière provenant d’une lampe, puis en la lissant et en la dirigeant dans une direction. Du coup, les phares sont devenus plus utiles et les naufrages ont diminué.

Les lentilles de Fresnel sont toujours en service aujourd’hui. Selon la US Lighthouse Society, plus de 75 lentilles de Fresnel sont utilisées dans les phares américains et des entreprises telles que les répliques d’artisanat Artworks Florida de Dan Spinella qui capturent la beauté – et la fonctionnalité – de la percée du XIXe siècle.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment ces objectifs fonctionnent et comment ils ont sauvé des vies.

