L’inventeur du Happy Meal dit que McDonald’s n’en voulait pas au départ

New York

CNN Affaires

—



McDonald’s a déclaré cette semaine avoir vendu la moitié de ses nouveaux Happy Meals destinés aux adultes – Cactus Plant Flea Market Boxes – en seulement quatre jours. Mais il y a quatre décennies, lorsque le premier Happy Meal a fait ses débuts, l’entreprise ne l’avait pas tout à fait compris.

«Ils étaient un peu réticents. Ils ne l’ont pas immédiatement adopté », a déclaré Bob Bernstein, un responsable de la publicité qui a créé le Happy Meal à la fin des années 1970, dans une interview vidéo depuis son bureau de Kansas City, qui est orné de souvenirs Happy Meal et d’œuvres d’art originales. “Il a fallu un peu de conviction de notre part.”

Bernstein, dont l’agence de publicité gérait le marketing de McDonald’s (MCD) dans plusieurs villes, travaillait avec McDonald’s (MCD) depuis une décennie avant le lancement du Happy Meal.

Il s’est spécialisé dans le marketing pour enfants et avait inventé plusieurs cadeaux promotionnels que McDonald’s offrait aux enfants, tels que la Happy Cup montrant Ronald McDonald avec un hamburger volant, la paille Sippy Dipper en forme d’arches dorées de McDonald’s et des marionnettes à crayon.

Mais McDonald’s perdait son emprise sur le marché des enfants et des familles.

McDonald’s avait changé la conception de son magasin, passant de bâtiments aux carreaux rouges et blancs à la brique dans les années 1970, ce que les enfants détestaient, et des concurrents comme Burger Chef gagnaient les enfants avec des cadeaux. Burger King avait également commencé à utiliser son personnage “King” pour plaire aux enfants.

McDonald’s a donc demandé à Bernstein et à son équipe de développer un concept pour séduire à nouveau les familles.

“Nous perdions notre approbation des enfants”, a-t-il déclaré. “Nous voulions nous rétablir avec les enfants et la famille et dire que nous étions amis des enfants.”

Bernstein a regardé son jeune fils manger des céréales tous les jours et a remarqué que chaque matin, il tenait la boîte de céréales et la parcourait de tous les côtés, jour après jour. C’était une sorte de révélation, et il s’est rendu compte que “les enfants veulent quelque chose à faire quand ils mangent”.

Bernstein et son équipe ont donc décidé de créer une boîte-repas pour enfants pour McDonald’s, avec les arches dorées de l’entreprise comme poignées et puzzles, énigmes, jeux et bandes dessinées à l’extérieur pour que les enfants puissent s’engager pendant qu’ils mangeaient. Bernstein et son équipe ont fait appel à des illustrateurs de tout le pays pour faire ressortir les boîtes.

Le nom du repas était une émanation d’un jingle McDonald’s des années 1960, dans lequel il s’appelait le «lieu heureux». “C’est un endroit tellement heureux / Hap, hap, hap, happy place”, c’est parti.

En 1977, le Happy Meal, qui comprenait un hamburger de taille normale, des frites, des biscuits Keebler, un soda et un jouet surprise Cracker Jack, n’a été lancé que dans les magasins franchisés McDonald’s de Kansas City, Denver et Phoenix en tant qu’article promotionnel. Pour une raison quelconque, les sièges sociaux de la société à l’extérieur de Chicago étaient réticents à déployer le Happy Meal à l’échelle nationale.

« Les entreprises ne l’ont tout simplement pas saisi immédiatement », a déclaré Bernstein. «Ils voulaient voir plus de tests. C’était un peu inhabituel.

Après plus d’un an de tests réussis, le Happy Meal devient national en 1979.

Le repas à 1,10 $ était sur le thème du chariot de cirque et ses premiers jouets étaient un pochoir McDoodle, une toupie, des gommes et d’autres produits. » Vos enfants vont adorer McDonald’s Happy Meal. C’est de la nourriture et du plaisir dans une boîte », a déclaré une publicité cette année-là.

Plus tard cette année-là, McDonald’s a créé un repas lié aux débuts du film “Star Trek : The Motion Picture”, le premier de nombreux liens promotionnels Happy Meal avec des films. Un spot télévisé mettait en vedette un Klingon disant aux parents d’amener leurs enfants à McDonald’s pour un repas Star Trek.

Pourtant, le Happy Meal n’a pas été adopté par de nombreux propriétaires de franchises, qui craignaient que cela ne perturbe leurs opérations.

“Ce n’était pas un concept très populaire”, a déclaré Colleen Fahey, directrice créative de l’agence de publicité Frankel, qui a travaillé avec McDonald’s pour transformer le Happy Meal d’un article promotionnel en un élément de menu permanent dans les années 1980.

« Les cartons étaient compliqués. Ils ont dû trouver un endroit pour ranger les jouets », a-t-elle déclaré. “Ils pensaient que c’était trop complexe pour leurs opérations.”

Mais lorsque les ventes ont décollé, McDonald’s et ses franchisés se sont réchauffés au Happy Meal, en grande partie grâce à la popularité des jouets dans le repas et à l’ajout crucial de Chicken McNuggets en 1984.

Bernstein n’a pas été impliqué dans la stratégie Happy Meal de McDonald’s après qu’elle soit devenue nationale. (Lui et son agence ont continué à travailler avec McDonald’s jusqu’au début de cette année.)

Bien que sa version du Happy Meal soit centrée sur les designs hors de la boîte, les jouets sont devenus son principal attrait. McDonald’s est devenu l’un des plus grands distributeurs de jouets du pays et les jouets sont devenus des objets de collection. Les jouets vintage Happy Meal se vendent maintenant jusqu’à 50 $ sur eBay.

McDonald’s a alors commencé à travailler avec des studios hollywoodiens et de grands fabricants de jouets tels que Mattel (MAT) pour créer des repas à durée limitée autour de jouets chauds, tels que Muppet Babies en 1987 et Hot Wheels un an plus tard.

Dans les années 1990, les jouets Beanie Babies, Transformers et Power Rangers Happy Meal ont été des succès massifs pour McDonald’s. Et en 1996, la société a conclu un accord de 10 ans avec Disney (DIS) pour créer des jouets inspirés de leurs films.

Le repas a fait partie intégrante du succès de McDonald’s auprès des familles, a déclaré Jonathan Maze, rédacteur en chef du Restaurant Business Magazine.

“La place de McDonald’s dans l’industrie de la restauration est sans pareille et en grande partie parce qu’elle a le marché familial”, a-t-il déclaré. “Burger King et Wendy’s ont toujours eu du mal à attirer les familles comme McDonald’s l’a fait.”

Si les enfants veulent un Happy Meal et le jouet qui l’accompagne, ils demanderont à leurs parents de les emmener chez McDonald’s, où la chaîne peut vendre de la nourriture à toute la famille, a-t-il déclaré.

Mais la valeur nutritionnelle d’un Happy Meal et les tactiques de marketing de McDonald’s auprès des enfants ont été critiquées depuis presque le début pour leur contribution à l’obésité infantile.

Au milieu des années 2000, la pression sur McDonald’s a augmenté pour rendre le repas plus sain et éliminer les jouets car ils étaient essentiellement un gadget de vente pour atteindre les enfants.

En 2011, San Francisco a adopté une ordonnance, toujours en vigueur, qui interdisait à McDonald’s et aux chaînes de restauration rapide d’inclure des jouets gratuits ou d’autres incitations dans les repas pour enfants qui ne respectaient pas les normes nutritionnelles minimales. (Les clients peuvent acheter un jouet pour 10 cents supplémentaires, et McDonald’s reverse le produit à une association caritative.)

Les villes et les États ont également commencé à établir des normes nutritionnelles pour les repas des enfants. La première politique de repas pour enfants a été adoptée en 2010 dans le comté de Santa Clara, en Californie, et près de deux douzaines d’autres États et localités ont adopté des politiques de repas pour enfants, selon le Center for Science in the Public Interest, un groupe de défense des consommateurs.

En réponse, McDonald’s a apporté une série de modifications au Happy Meal.

McDonald’s a réduit la portion de frites de plus de moitié, a ajouté des pommes au repas et a offert du lait au chocolat faible en gras à teneur réduite en sucre. Il a également supprimé les sodas en 2013 et en 2018, il a annoncé que les cheeseburgers ne feraient pas partie du repas, bien que les parents puissent toujours les demander.

Et cela a réduit le nombre de calories du repas. Aujourd’hui, un Happy Meal contient 475 calories, soit environ 20 % de moins qu’il y a cinq ans.

McDonald’s a déclaré à CNN Business qu’il « s’engage à commercialiser de manière responsable et à aider l’industrie à s’autoréguler en matière de publicité destinée aux enfants », et qu’il ne fait la publicité que des forfaits Happy Meal qui répondent aux critères nutritionnels établis par les groupes industriels.

McDonald’s a été un chef de file parmi les chaînes de restauration rapide dans l’amélioration des repas pour enfants, a déclaré Lindsay Moyer, nutritionniste au Center for Science in the Public Interest qui étudie les repas de restauration rapide pour les enfants.

Elle félicite McDonald’s d’avoir supprimé les sodas, réduit les frites et ajouté des fruits. Mais ces démarches sont « au coup par coup » et le Happy Meal reste dans l’ensemble malsain selon elle. “Il n’y a pas beaucoup d’aliments riches en nutriments.”

Elle a noté que McDonald’s avait déclaré qu’il chercherait à ajouter des céréales ou des légumes au repas, mais il n’y a eu aucun changement.

Et ce qui est inclus dans un Happy Meal – et ce qui en reste – est plus qu’une simple question de nourriture. « C’est important pour les normes et les habitudes. C’est dire aux enfants “Voilà ce qu’est un repas”, a-t-elle déclaré. Le fait de suspendre des jouets pour inciter les enfants à manger des hamburgers et des frites «rend également plus difficile pour les parents de promouvoir une alimentation saine».