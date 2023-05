L’inventeur de ChatGPT met en garde contre les dangers de l’IA

Sam Altman a déclaré au Congrès américain que la technologie pourrait causer « des dommages importants »

Le PDG d’OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, a exhorté les législateurs américains à établir des réglementations pour l’intelligence artificielle. Sam Altman a averti mardi que la technologie « pourrait mal tourner » et a comparé l’avènement des programmes d’IA à l’invention de l’imprimerie.

Au cours d’une audience de cinq heures au Comité judiciaire du Sénat, l’inventeur de ChatGPT a été interrogé sur les dangers potentiels des chatbots d’IA et leur capacité à remodeler l’histoire humaine. Altman a admis que sa pire crainte était que « préjudice important » pourrait être causé par la technologie.

« Si cette technologie tourne mal, elle pourrait mal tourner, et nous voulons en parler », a-t-il ajouté. a-t-il dit, ajoutant qu’OpenAI cherche à « Travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise. »

Les sénateurs ont interrogé Altman sur les menaces spécifiques posées par ChatGPT et des modèles similaires, Josh Hawley du Missouri demandant si la technologie pouvait potentiellement influencer les élections.

« Devrions-nous nous préoccuper des modèles qui peuvent prédire l’opinion des sondages, puis aider les organisations et les entités à affiner leurs stratégies pour susciter des comportements chez les électeurs ? Hawley a demandé.

En réponse, Altman a déclaré que les pouvoirs de persuasion d’AI étaient l’un de ses « les plus grands sujets de préoccupation » insistant sur le fait qu’un travail important doit être fait pour réglementer la technologie avant l’élection présidentielle américaine de 2024.

Le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut a noté les dangers potentiels posés par l’IA sur le marché du travail, l’appelant « le plus grand cauchemar » face au public.

Altman a admis que certaines professions finiraient par être automatisées, mais a fait valoir que de nouveaux emplois seraient également créés à mesure que la technologie progresserait.

L’audience de mardi était la première d’une série prévue visant à trouver des moyens de réglementer les programmes d’IA tels que ChatGPT. Depuis sa sortie à la fin de l’année dernière, l’application est devenue la croissance la plus rapide de l’histoire, dépassant les 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois. Au milieu des craintes que l’IA ne devienne bientôt incontrôlable, les législateurs américains ont souligné que des mesures pour la contrôler auraient dû être développées il y a longtemps.

Plus tôt ce mois-ci, le « parrain de l’IA » Geoffrey Hinton a averti que l’avènement de l’intelligence artificielle posait un problème « plus urgent » menace pour l’humanité que le changement climatique. D’autres leaders de l’industrie technologique, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, et le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, ont également cosigné une lettre ouverte en mars mettant en garde contre les ramifications potentielles d’une course aux armements IA non réglementée. Ils ont appelé la Silicon Valley à imposer une pause de six mois dans le développement de la technologie.