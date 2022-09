L’inventaire de recherche de Trump révèle de nouveaux détails sur la saisie du FBI – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Des agents du FBI qui ont fouillé le domicile de l’ancien président Donald Trump en Floride le mois dernier ont trouvé des dossiers top secrets dans un bureau et une salle de stockage, ainsi que des dossiers vides avec des bannières classifiées dessus et plus de 10 000 dossiers gouvernementaux sans aucune marque de classification. , selon un inventaire plus détaillé du matériel saisi rendu public vendredi.

L’inventaire divulgué par le ministère de la Justice révèle en termes généraux le contenu de 33 boîtes et conteneurs saisis dans un bureau et un entrepôt à Mar-a-Lago lors de la perquisition du 8 août. Bien que l’inventaire ne décrive pas le contenu des documents, il montre dans quelle mesure les informations classifiées – y compris les documents au niveau top secret – ont été cachées dans des boîtes à la maison et mélangées à des journaux, des magazines, des vêtements et d’autres objets personnels.

Il met également en évidence pour la première fois le volume de documents gouvernementaux non classifiés conservés à la maison, même si ces documents devaient être remis à la National Archives and Records Administration, qui avait tenté en vain pendant des mois d’obtenir leur restitution.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’il n’y avait pas d’espace sécurisé à Mar-a-Lago pour les secrets gouvernementaux sensibles, et a ouvert une enquête criminelle axée sur leur conservation là-bas et sur ce qu’il dit avoir été des efforts au cours des derniers mois pour entraver cette enquête. Il enquête également sur les violations potentielles d’une loi distincte qui criminalise la mutilation ou la dissimulation de documents gouvernementaux, classifiés ou non.

Les avocats de Trump n’ont pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires vendredi.

L’inventaire a été publié alors que le ministère de la Justice entreprend une enquête criminelle, que les agences de renseignement évaluent tout dommage potentiel causé par la mauvaise gestion apparente des informations classifiées et qu’un juge évalue s’il convient de nommer un maître spécial – essentiellement un expert juridique extérieur – pour examiner le enregistrements.

L’inventaire montre que 43 dossiers vides avec des banderoles classifiées ont été retirés d’une boîte ou d’un conteneur au bureau, ainsi que 28 dossiers vides supplémentaires étiquetés «Retour au secrétaire du personnel» ou aide militaire. Des dossiers vides de cette nature ont également été trouvés dans un placard de rangement.

Il n’est pas clair d’après la liste d’inventaire pourquoi l’un des dossiers était vide ou ce qui aurait pu arriver à l’un des documents à l’intérieur.

Séparément vendredi, le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait examiné les dossiers saisis lors de la perquisition et avait séparé ceux portant des marques classifiées pour s’assurer qu’ils étaient stockés conformément au protocole et à la procédure appropriés.

“Les matériaux saisis continueront d’être utilisés pour approfondir l’enquête du gouvernement, et l’équipe d’enquête continuera d’utiliser et d’évaluer les matériaux saisis au fur et à mesure qu’elle prendra d’autres mesures d’enquête, telles que des entretiens supplémentaires avec des témoins et la pratique du grand jury”, a déclaré le département. .

Il a ajouté que “des preuves supplémentaires concernant les objets saisis”, y compris la manière dont ils ont été stockés, “éclaireront l’enquête du gouvernement”.

