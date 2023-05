L’invasion russe tue 42 000 civils ukrainiens depuis le début de la guerre, selon des responsables américains

Quelque 42 000 civils ukrainiens auraient été tués depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022, ont déclaré des responsables américains à Fox News.

Les données étaient basées sur la dernière évaluation américaine du champ de bataille de la guerre, et le nombre de morts est environ cinq fois supérieur à celui rapporté précédemment.

Les responsables ont également déclaré que 50 000 soldats russes avaient été tués, ce qui continue d’augmenter, et 180 000 blessés.

Les forces ukrainiennes, bien que moins sévères, ont également beaucoup souffert avec 20 000 tués au combat et 130 000 blessés au cours des 13 derniers mois.

La Maison Blanche et le Pentagone n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les nouveaux chiffres des victimes.

Le Pentagone espère que les munitions américaines supplémentaires – 375 millions de dollars supplémentaires annoncés au cours du week-end – et la décision de la Maison Blanche d’inverser le cap et de permettre aux pilotes ukrainiens de s’entraîner sur des avions de chasse F-16 de fabrication américaine, aideront à sortir d’une impasse de plusieurs mois. dans la guerre.

Dans la lecture de la Maison Blanche du G-7 au Japon, à la suite de la rencontre du président Biden avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, il n’a été fait aucune mention d’une offensive de printemps, qui, selon les responsables américains, devrait commencer sérieusement dans les semaines à venir.

Certains responsables du Pentagone ont été frustrés en privé par le retard pris par l’Ukraine pour lancer sa contre-offensive très attendue après que des centaines de millions de dollars d’armes et de munitions sont arrivées ces derniers mois et sont prêtes à être utilisées contre les forces russes.

Il n’y avait également aucune mention de la défaite de la Russie en Ukraine dans la lecture de la Maison Blanche. Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils étaient soumis à des restrictions de la Maison Blanche pour ne pas utiliser le mot « gagner » dans les déclarations publiques.

Certains experts en politique étrangère soulignent que les Britanniques ont ouvert la voie lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles armes en Ukraine – d’abord former des pilotes ukrainiens sur des avions à réaction de quatrième génération (les forces britanniques ne pilotent pas de F-16, mais des chasseurs-bombardiers Tornado) avant le Annonce de la Maison Blanche et décision du Royaume-Uni d’envoyer à l’Ukraine des missiles de croisière Storm-Shadow similaires aux missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine, mais avec une portée plus limitée.

Bien que la Russie prétende avoir remporté la bataille de plusieurs mois pour la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré Zelenskyy dimanche à Hiroshima, Bakhmut n’a « pas [been] capturé par la Fédération de Russie aujourd’hui. Il ne peut y avoir deux ou trois interprétations de cela. »